Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты

Рацион питания напрямую влияет на состояние организма. Специалисты рассказали, какие продукты необходимо есть для главного органа человека.

Специалисты напоминают о необходимости человека поддерживать здоровье организма. Первым пунктом, конечно же, является правильное питание. Рацион важно составлять таким образом, чтобы сохранялся уровень белков, жиров и углеводов. При этом не стоит забывать, что некоторые продукты особенно полезны для отдельных органов, сообщает телеканал "360".

Для хорошей работы мозга, как напоминает "Царьград" рекомендуется есть:

Молочные продукты.

Орехи.

Рыба.

В последнее время среди модные диетологи распространяют информацию о пользе для организма насекомых. Якобы сверчки способны восполнить в рационе питания необходимое количество белков. Специалисты с высшим медицинским образованием предостерегают граждан от подобных экспериментов. Насекомые, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", могут стать переносчиками инфекции. Лучше отдать предпочтение традиционным для нашей страны продуктам питания.