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Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова

Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова
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Пластический и реконструктивный хирург Исамутдинова Гузаль Мелисовна рассказала о последствиях этой популярной процедуры.

Количество людей, планирующих прибегнуть к помощи пластических хирургов, с каждым годом растет в геометрической прогрессии — это отмечают сами специалисты. И если ранее самыми популярными операциями были увеличение груди и коррекция формы носа, то в последнее годы их догнали антивозрастные операции. Этот бум, очевидно, связан с развитием соцсетей. Там обсуждается внешность звезд, рождаются новые стандарты красоты и широко распространяется мнение, что пластическая хирургия — это панацея, самый лучший, быстрый и безопасный способ воплощения мечты об идеальном лице в любом возрасте.

Но факт остается фактом: всякая пластическая операция, тем более антивозрастная операция на лице, является сложным хирургическим вмешательством. Оно имеет четкие показания, противопоказания и, как и любая операция, определенные последствия.

Показаниями для круговой подтяжки (одна из наиболее популярных методик— SMAS-лифтинг) служат возрастные изменения, наличие избытков кожи, птоза (опущения) тканей, утрата четкости овала лица. У кого-то они могут появиться уже в 40 лет, кто-то приходит в клинику в 60 или даже 70. Плюсы более ранней пластики — изменения внешности после операции будут выглядеть естественнее и не так бросаться в глаза, более поздней — во время повторной операции хирургу не придется устранять последствия предыдущих, что может удлинить и осложнить весь процесс.

Результат операции, конечно же, зависит от опыта хирурга и выбранной методики. Но также и от исходных данных пациента: состояния здоровья, возраста, способности тканей к регенерации, наличия вредных привычек. Легче переносят реабилитацию после подтяжки лица те, кто регулярно ухаживают за кожей и проводят косметологические процедуры, способствующие ее уплотнению, — дермальную стимуляцию, мезотерапию, ревитализацию и др. Однако не стоит и злоупотреблять. Например, использование нитевых подтяжек и некоторых видов филлеров может помешать хирургу, так как ведет к изменению структур тканей (фиброзу), ограниченной подвижности, часто требует удаления материалов. Все это увеличивает время операции под общим наркозом.

Наркоз — это первый фактор риска и одна из потенциальных опасностей при проведении пластической операции, и об это надо помнить. В особенности, пациентам о слабым здоровьем или «возрастным». Поскольку фейслифтинг не входит в число жизненно необходимых медицинских процедур, важно взвесить все «за» и «против», прежде чем на него решиться. Желательно перед операцией проконсультироваться не с одним пластическим хирургом, какие бы хорошие рекомендации у него ни были. Это позволит свести к минимуму возможность осложнений.

Операция по подтяжке лица имеет набор требований к состоянию здоровья. Перед ней необходимо будет пройти обследование и сдать серию анализов. Вам наверняка откажут в операции, если вы страдаете онкологическим заболеванием или рецидивом хронического, заболеваниями кожи, нервной системы (эпилепсия и т.д.), диабетом, ОРВИ, у вас имеются проблемы со свертываемостью крови, выраженная гипертония, вы беременны или кормите грудью.

Надо помнить, что операция по подтяжке лица может иметь специфические последствия, иногда и осложнения. Частота их не так велика (от 1 до 7%). Среди самых частых последствий — отеки и гематомы, ведь SMAS-лифтинг подразумевает глубокую отслойку и перемещение в новое положение значительных тканей лица. Швы снимут поэтапно в течение двух недель после операции, все это время придется постоянно носить эластичную фиксирующую повязку, предотвращающую отеки.

После подтяжки лица может возникнуть парестезия — снижение чувствительности некоторых участков лица. Риск повреждения ветвей лицевого нерва при операции невелик, но в этом случае будет необходимо повторное вмешательство и реабилитация. Восстановление чувствительности обычно занимает от 3 месяцев до 1 года, физиотерапия (микротоки и т.п.) может в разы сократить этот срок.

Некоторые пациенты частично теряют волосы в зоне операции, но, как правило, эта проблема также обратима.

Обычно швы после подтяжки почти невидимы — они располагаются в естественных складках или прикрыты волосами. Если у вас проблемы с заживлением, рубцы могут получиться более выраженными. В помощь — препараты, способствующие рассасыванию рубцов, и физиотерапия: микротоки, ультразвук, магнитотерапия, в редких случаях — дополнительная коррекция.

Для пациентов-курильщиков, а также страдающих диабетом или атеросклерозом, есть еще одна опасность, правда, довольно редкая — отмирание, некроз участков кожи, что потребует хирургического вмешательства. Для остальных при правильно проведенной операции этот риск почти не существует.

Первый эффект круговой подтяжки будет заметен через 4-6 недель после операции, когда спадет отек и следы хирургического вмешательства станут малозаметными. Рубцы от швов полностью сформируются после 6 месяцев, и только тогда специалист сможет окончательно оценить результат работы. В любом случае, решение о необходимости операции фейслифтинга стоит принимать самому пациенту, а не его хирургу. Главное, чтобы это решение было полностью информированным.

25 ноября 2023, 13:33
Фото: pixabay.com/KaiMiano
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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