Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Пятница 28 июля

00:18Какие тренды в пластике повторяются из года в год? 23:31"Никакой зарплаты не хватит": Барановская вышла на связь из отпуска 22:38Тест: угадайте название фильма с участием Василия Шукшина 21:34Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео 20:15Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь 20:05"Я такая": Лолита в прозрачной одежде начала чесаться под камерой 19:03"Как звезды": суперпремьера в кино с Агатой Муцениеце 18:30Названа дата прощания с советской звездой Ниной Дробышевой 17:50"Знает себе цену": певица Анна Асти определила царицу в шоу-бизнесе и не только 17:07Вайкуле чуть не довела Пугачеву до тюрьмы 16:39"Если понял – отпусти": разведенная после родов Галич поведала о горьком опыте 15:36Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра 14:26Анастасия Волочкова отказалась от любимого напитка в пользу минералки 09:33В Иркутской области мужчина расстрелял сына и травмата 09:22В Удмуртском лагере 23 человека заразились кишечной инфекцией 06:19В США морские львы распугали посетителей пляжа 04:29Как не заболеть после летнего дождя 02:26Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде 00:08Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог 23:50Загар может спровоцировать дефицит витамина D 23:41Как подобрать хобби для ребенка? Ответил психолог 23:35Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете 23:30Врач-диетолог: при покупке еды с рук есть риск отравления 23:22Психолог рассказала о способе вызвать у ребенка интерес к чтению 23:04Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко 22:23Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться 20:46Умер сценарист фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 20:10Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов 19:00Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 17:12"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 16:23Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе 14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

Какие тренды в пластике повторяются из года в год?
79
Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Многие модные тенденции цикличны, и каждые несколько лет они возвращаются. То же самое можно сказать и о пластических операциях. Есть определенные процедуры, которые из года в год остаются в тренде. Мода приходит и уходит, но они становятся неотъемлемой частью жизни стабильно.

Увеличение груди

Одна из самых популярных процедур. Будь то увеличение маленькой или реконструкция существующей груди, эта процедура по-прежнему востребована многими женщинами, которые хотят улучшить ее форму и размер, придать себе уверенности. Она также часто применяется женщинами, потерявшими объем или форму в связи с возрастом, беременностью.

Увеличение груди может быть выполнено с помощью силиконовых имплантатов, жировых клеток, пересадки тканей из других частей тела (ягодиц, бедер), усовершенствованной версии липосакции, называемой пересадкой жира. И реконструкции груди на основе стволовых клеток (недавнее достижение).

Ринопластика

Другой широко востребованной процедурой пластической хирургии является изменение формы носа (ринопластика). Она помогает людям с затрудненным дыханием, вызванным анатомическими особенностями строения носа. Или тем, кто хочет просто эстетических изменений, например, уменьшить горбинку на переносице или сделать ноздри меньше. Ринопластика предполагает изменение формы тканей носа 4 методами. Открытым —  когда делаются небольшие разрезы для точного доступа. Закрытым — все разрезы делаются внутри ноздрей. Пластикой кончика носа, когда решаются только проблемы кончика. Септоринопластикой —  исправлением структурных проблем и косметических дефектов.

Филлеры

Еще одна популярная процедура, привлекшая к себе большое внимание в последние годы — филлеры для лица, используемые для подтяжки кожи вокруг глаз, щек, губ, лба с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Они помогают омолодить кожу, восстановить утраченный со временем объем, контурировать черты лица нехирургическим путем.

Наполнители для лица также могут использоваться для придания объема, омоложения нижней части лица, увеличения подбородка, сглаживания щек. Результаты этих процедур сохраняются в течение нескольких месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей. Эти наполнители могут заменить естественную выработку коллагена, достичь желаемых результатов без хирургического вмешательства.

От увеличения груди до ринопластики и наполнителей для лица — процедуры, которые ежегодно повторяются среди пациентов, желающих получить быстрый результат без значительных усилий, длительного восстановительного периода. Они становятся все более распространенными благодаря технологическому прогрессу в медицине, который делает их безопасными, чем когда-либо прежде.

29 июля 2023, 00:18
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Как не заболеть после летнего дождя

Как не заболеть после летнего дождя
На центральную часть России обрушились ливни. Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что сами по себе летние дожди не опасны для здоровья.

Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог

Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог
Не всегда позитивный настрой играет на руку, в некоторых ситуациях это может быть опасно. Психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко рассказала, что часто люди, склонные к оптимизму, не совсем адекватно оценивают себя и риски.

Загар может спровоцировать дефицит витамина D

Загар может спровоцировать дефицит витамина D
Загар может спровоцировать дефицит витамина D в организме.

Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете

Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете
Постоянная сухость во рту может говорить о развитии сахарного диабета.

Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог

Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог
Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему растительное молоко не всегда идет на пользу. Для многих растительное, или альтернативное молоко, стало настоящим спасением.

Выбор читателей

27/07ЧтвАдвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 27/07ЧтвКовальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться 27/07ЧтвЛюбовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 27/07ЧтвМарк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 27/07Чтв"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 27/07ЧтвМолодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе