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Среда 1 ноября

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Сера в ушах: как почистить слуховой проход в домашних условиях

Сера в ушах: как почистить слуховой проход в домашних условиях
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Волнительная процедура по очистке ушей не всегда заканчивается благополучно. Все потому, что многие люди неправильно ее проводят.

Хороший слух необходим для комфортной жизни в современном мире, при этом сера в ушах досаждает людям сейчас точно так же, как сотни лет назад. Как правильно почистить слуховой проход в домашних условиях, объяснила терапевт Ольга Чиркова.

По ее словам, для гигиены достаточно промывать уши водой — вот и все. Как передает "Царьград", попытки грубо доставать всю серу сразу могут спровоцировать более активное ее образование. Если самостоятельно провести очистку не получается, лучше обратиться к врачу — он поможет избавиться от серной пробки на приеме или же пропишет специальные капли.

1 ноября 2023, 04:25
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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