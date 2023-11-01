Сера в ушах: как почистить слуховой проход в домашних условиях

Волнительная процедура по очистке ушей не всегда заканчивается благополучно. Все потому, что многие люди неправильно ее проводят.

Хороший слух необходим для комфортной жизни в современном мире, при этом сера в ушах досаждает людям сейчас точно так же, как сотни лет назад. Как правильно почистить слуховой проход в домашних условиях, объяснила терапевт Ольга Чиркова.

По ее словам, для гигиены достаточно промывать уши водой — вот и все. Как передает "Царьград", попытки грубо доставать всю серу сразу могут спровоцировать более активное ее образование. Если самостоятельно провести очистку не получается, лучше обратиться к врачу — он поможет избавиться от серной пробки на приеме или же пропишет специальные капли.