Лучшие книги для здоровья

Новая серия книг, которую Dni.ru представляют совместно с Book24, адресована всем, кто заинтересован в своем здоровье, желает избавиться от лекарственной зависимости и сохранить возможность активного долголетия. Авторы предлагают лечение нетрадиционными методами без лекарств и таблеток самых распространенных заболеваний.



Сергей Агапкин "Все о женских гормонах"



Данная книга станет отличным советчиком для женщины в любом возрасте. Это полная энциклопедия женского здоровья. В ней раскрыта подробная информация о функционировании женского организма, о влиянии гормонов на здоровье и репродуктивную функцию. Что может помешать забеременеть и как легко пережить климакс? Какие заболевания чаще всего угрожают женщинам и как защитить от них свой организм? Как сохранить красоту, обрести стройную фигуру и замедлить старение? В новой книге доктора Агапкина есть ответы на эти и многие другие вопросы, а также даны советы по профилактике, диагностике и лечению наиболее распространенных женских заболеваний. Эффективность рекомендаций подтверждена лучшими врачами страны и миллионами зрителей программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" во главе с доктором Агапкиным.

Дмитрий Горин "Ваш семейный ЛОР. Случаи из практики врача"

В этой книге известный московский врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дмитрий Семенович Горин рассказывает о заболеваниях ЛОР-органов – уха, горла и носа. Автор доступно и подробно описывает анатомию, особенности диагностики и обследования этих органов, делая основной упор на то, что только правильная и своевременная диагностика позволяет подобрать оптимальное лечение. В книге рассказывается обо всех консервативных и хирургических методах лечения ЛОР-органов, применяемых в современной медицине, приводятся интересные факты и описываются примеры из врачебной практики. Яркие рисунки и эндоскопические фотографии помогают лучше понять анатомию ЛОР-органов и своими глазами увидеть симптомы различных заболеваний. Книга написана простым и понятным языком и адресована всем, кто интересуется вопросами собственного здоровья или беспокоится о здоровье своих детей.

Сергей Бубновский "Перезагрузка: как повысить качество жизни"

Новая книга известного врача-кинезитерапевта, автора системы оздоровления без лекарств и операций, доктора медицинских наук, профессора С.М.Бубновского написана специально для тех, кто хочет "перезагрузить" отношение к своему организму и внести в повседневную жизнь перемены, которые помогут восстановить, сохранить или укрепить здоровье и повысить качество жизни в целом. Автор подробно рассказывает о том, когда и почему нужно начинать заниматься своим здоровьем, с чего начать переход на здоровый образ жизни, какие доступные методы помогут улучшить самочувствие и поднять настроение, как избавиться от болей, которые знакомы каждому – болей в спине и коленях. "Перезагрузка" – это очень просто: начинайте заниматься своим здоровьем, и ваша новая жизнь вам обязательно понравится.

Владимир Зайцев "Детский ЛОР. Как защитить здоровье ушек, носика и горлышка"

Книга доктора Зайцева поможет разобраться во всех нюансах детских заболеваний уха, горла и носа. Даны подробные и четкие рекомендации, когда можно обойтись домашним лечением, а когда – необходимо срочно бежать к врачу. Нужно ли удалять аденоиды или делать прокол при гайморите, почему ребенок постоянно болеет в детском саду и чем лечить больные уши – эта книга ответит на вопросы, волнующие каждого родителя.