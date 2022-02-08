Как Москва справляется с "омикроном"

Штамм коронавируса "омикрон" привел к резкому росту числа инфицированных. Но столичная система здравоохранения выдержала нагрузку. Если в первых числах февраля число заболевших было в два раза больше количества выздоровевших, то теперь ситуация поменялась: 8 февраля в городе выявлено 12,9 тысячи новых случаев, а выздоровело более 20,6 тысячи пациентов.

