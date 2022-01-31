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Коронавирус
Новый стандарт работы с ОРВИ избавил поликлиники Москвы от очередей

Новый стандарт работы с ОРВИ избавил поликлиники Москвы от очередей

Департамент здравоохранения Москвы ввел новые стандарты работы амбулаторного звена на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Принятые меры дали результат: очередей, на которые жители столицы жаловались на прошлой неделе, в поликлиниках больше нет.
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Журналисты посетили поликлиники в густонаселенных районах Южное Бутово и Гольяново. Для москвичей с симптомами ОРВИ организованы отдельные входы. У дверей пациентам измеряют температуру и выдают респираторы с повышенной защитой от вируса.

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Главврач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, что для пациентов с симптомами ОРВИ выделены дополнительные площади, они полностью изолированы от других помещений. Это сделано для безопасности тех, кто пришел в поликлинику с другими проблемами.

"Все, у кого наблюдаются признаки респираторных заболеваний, проходят в здание через отдельный вход, им делают экспресс-тест и берут мазок для ПЦР-анализа — даже при отрицательном результате экспресс-теста. Затем, в зависимости от результата экспресс-теста, пациенты распределяются на два потока и идут на прием к разным специалистам, не пересекаясь друг с другом", – пишет "Лента.ру".

Тестирование обеспечивает максимальную безопасность посетителей поликлиник. Кроме того, это позволяет оперативно провести диагностику, чтобы назначить лечение и выдать лекарства.

Время ожидания результатов теста не проходит зря. Пациенту измеряют уровень кислорода в крови (сатурация), температуру, артериальное давление. К врачу он попадает со всеми показателями. После этого медик может назначить дополнительные обследования.

Вне зависимости от состояния пациентов всем бесплатно выдаются противовирусные, антибактериальные, жаропонижающие препараты и антикоагулянты.

Фото: АГН "Москва" / Софья Сандурская

При возникновении симптомов ОРВИ можно обратиться в ближайшую поликлинику к дежурному врачу без предварительной записи и звонка или записаться через приложение или сайт "ЕМИАС.ИНФО" или портал mos.ru.

Впрочем, идти в поликлинику вовсе необязательно. Теперь можно дистанционно получить консультацию врача, открыть или закрыть больничный. Для этого потребуется лишь заполнить заявку на mos.ru. С пациентом свяжется врач, оформит электронный рецепт и откроет больничный на семь дней. Перед закрытием медик уточнит состояние больного.

По-прежнему можно вызвать врача на дом. Для этого необходимо позвонить на линию 122. Если не дождались ответа на линии, вам обязательно перезвонят.

Но при легких симптомах вызывать врача на дом не стоит, отметила Наталья Шиндряева. "Сейчас специалисты оказывают помощь на дому только пациентам с тяжелой симптоматикой либо тем, кто не может посетить поликлинику самостоятельно", — объяснила главврач городской поликлиники №2.

В Москве за минувшие сутки выявили 23,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Медики отмечают схожесть симптомов заражения штаммом "омикрон" и ОРВИ и дают советы по лечению.

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Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Автор: 31 января 2022, 16:06 Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник

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