Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил

Кинолог Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" перечислил правила, которым хозяин собаки должен следовать зимой, чтобы укрепить здоровье питомца. Рекомендации эксперта можно представить в формате 5 правил:
- Важно покупать подходящий для питомца корм, экономить на нем — плохо;
- Добавлять к рациону собаки витамины допустимо только по совету ветеринара. Как передает RT, самостоятельно выбирать добавку нежелательно;
- Нельзя курить возле животного, табачный дым для него вреден;
- Нужно вести календарь вакцинации и вовремя обрабатывать шерсть собаки от паразитов;
- Обеспечьте собаку полноценными прогулками на свежем воздухе, не забывая об игрушках и активности.