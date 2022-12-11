Груды изувеченных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Почему молчат власти РФ и платят живодерам миллионы?

26 ноября 2022 года на полигоне в Астраханской области были найдены десятки изуродованных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Истощенные, окровавленные тела туда вывезли на автомобиле, который предположительно принадлежит компании "Экоприют". Эта организация на подхвате у местных властей, в связи с чем получила баснословные суммы за отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.



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