Груды изувеченных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Почему молчат власти РФ и платят живодерам миллионы?

Активисты и зоозащитники записали на камеру доказательства, свидетельствующие о том, что на территории вышеупомянутого приюта собак мучают. Жуткие кадры появились в Сети и вызвали общественный резонанс по всей России, но региональные чиновники находят отговорки, а федеральное правительство предпочитает молчать.
"Я писала в прокуратуру, куда только ни писала. Бесполезно. Ответы — отписки одни. Там действительно находятся какие-то живодеры, избавляются от собак. Но туда никого не пускают на территорию, чтобы люди могли зайти и посмотреть, в каком состоянии собаки… Выделяются хорошие суммы из бюджета. Куда эти деньги уходят, если собаки дохнут у них там? И почему бездействуют все? Я этого не пойму", — заявила депутат астраханской думы Мария Лиджиева.
В настоящее время на территории "Экоприюта" свирепствует чума. Немногим ранее там же обнаружили бешенство. Постановлением от 6 декабря введен карантин. Весьма неожиданно!
Между тем несколько трупов, найденных на полигоне, отправили на лабораторную экспертизу. Результаты пока не поступили, но астраханские волонтеры слабо верят, что справедливость восторжествует. Да и как поверить?
Популяция безнадзорных собак на улицах Астрахани год от года растет, а миллионы рублей на разрешение вопроса тратятся активно. Горожане кричат о вопиющем безобразии, которое творится на улицах, где днем и ночью картина одна — стаи истощенных голодных псов и брошенные по кустам кутята. Страдают все: и люди, и дворняги. А на их общей крови наживаются не иначе как живодеры, то бишь уполномоченные лица, которые давно были обязаны решить критическую проблему, но этого до сих пор не сделали.
"Боже, останови этот ад",
— молятся россияне.