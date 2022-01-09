Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19

Результаты недавних исследований вызывают у специалистов обеспокоенность.

Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19, вырабатываемые организмами переболевших ковидом людей, способны атаковать здоровые клетки и ткани самого тела. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из Лос-Анджелесского Института кардиологии.

Специалисты проанализировали показатели здоровья 177 перенесших коронавирус в мире сотрудников медицинских учреждений, среди которых было около 65% женщин и порядка 35% мужчин. Их разделили на несколько категорий в зависимости от тяжести заболевания. В первой группе оказались переболевшие бессимптомно, во второй – имевшие от одного до семи симптомов, а в третьей – те, у кого проявились более семи симптомов.

Выяснилось, что коронавирус в мире сегодня способен вредить организму даже спустя месяцы выздоровления. Даже при бессимптомном течении COVID-19 у некоторых участников исследования с повышенным иммунитетом активизировались "неправильные" антитела или аутоантитела. Вместо вирусов эти клетки могли ошибочно атаковать здоровые клетки и ткани самого организма.

Ученые обратили внимание, что такие антитела способны привести к хроническим воспалениям, нанести ущерб суставам, навредить коже и нервной системе. Кроме того, они могут спровоцировать развитие серьезных аутоиммунных заболеваний и нарушений, таких как рассеянный склероз, волчанка и ревматоидный артрит.