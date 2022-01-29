Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
партнеры
Суббота
29 января
Лента новостей
17:53
"Разве можно?": Нюша возмутила мусульман провокационными фото в мечети
16:56
"Мне правда плевать": Собчак заявила о безразличии к россиянам в ответ на замечание
16:40
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине
16:15
Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна
16:15
Галкин показал зимние забавы с подросшими детьми: Любо дорого смотреть
15:50
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
15:16
"Это не просто слова": Цымбалюк-Романовская рассказала о любви к Харатьяну
14:38
Обстановка накалилась до предела: Украина нанесла ракетный удар по ДНР
14:26
Полностью облысевшую Долину в шоке приняли за другого человека: Наргиз тату свела
13:39
Перенесшая инсульт Водонаева покинула Россию
13:14
Стало плохо: Урганту пришлось отменить все планы
13:05
"Увлеклась барами": Разведенка Лазарева повадилась пить с молодежью
12:48
Украина начинает злить США: у Вашингтона накопились вопросы к Киеву
12:13
"Мы наблюдаем брачные игры": оголившуюся Бузову увидели с мужиком с Африке
12:03
"Все одинаковы в гробах": оказавшаяся на кладбище Толкалина заговорила о смерти
12:00
"Пить можно!": разведенный Лепс довел до восторга юных красавиц
11:30
Врачи и капельницы: оказавшийся в больнице Солнцев показал фото из палаты
11:30
"Веселое утро": 67-летняя Вайкуле развлеклась в компании двух мужчин
11:28
На Украине начался "антимайдан": напуганные люди требуют от Зеленского помириться с Россией
10:45
"Невозможно было не влюбиться": Кабо публично призналась в чувствах к Караченцову после слухов о романе
10:10
"Анечка, рожай": Семенович раскрыла последние слова Фриске перед смертью
08:18
"Больно смотреть": Тодоренко взвыла из-за внимания к своему заду
06:25
Названы фатальные ошибки "старой" Мамаевой после свадьбы бывшего: Жертва понтов
04:31
Оголившую перекачанные ягодицы Мадонну облизали с ног до головы
02:31
"Магия дедушки": одухотворенная Боня смачно дыхнула в лицо
00:09
Петр-полукорм: что нельзя и что можно в праздник 29 января
22:04
Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры
21:44
"Дальше – все старше и старше": овдовевший Шаляпин нашел новую старушку
21:26
Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает
21:11
"А что сразу не в зад?": Сергей Глушко нашел новый способ наклюкаться
20:39
Какие льготы по имущественному налогу положены российским пенсионерам
20:31
"Я – жертва": Собчак рассказала о проклятии
20:10
"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина
19:55
Располневшая Решетова показала изменившуюся фигуру
19:23
В плохом состоянии: появилась информация о плачевном положении рвущейся во МХАТ Дорониной
19:19
Бывший муж Бородиной грезит о крепких отношениях после развода
19:06
"Ой!": Голый Нагиев с сальной головкой возбудил россиян
19:02
На трассе под Петербургом столкнулись пять машин
18:39
Под Ульяновском разбился военный самолет Ми-8
18:26
"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой
18:10
"Молимся": Маленькие внуки онкобольного Юдашкина довели до слез
18:03
Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности
17:56
"Пора правнуков нянчить бы": престарелого Петросяна с сыном осадили
17:31
Голубкина разоблачила предполагаемого сына Абдулова и ошарашила признанием
17:24
"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис
16:58
"Осторожно! Мошенники!": Народного артиста надули на 3 миллиона
16:53
"Иду в парную, там молодые леди": как живет 79-летняя звезда "Гардемаринов" Александр Пашутин
16:52
Налакавшегося Панина потянуло на откровения: Как я всю жизнь пил
16:41
"Заиграла новыми красками": народ в восторге от Кадышевой с молодым пареньком
16:23
Подложившая соседям жирную свинью Дакота взмолилась о прощении: Решаем, кто виноват
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина
Обстановка накалилась до предела: Украина нанесла ракетный удар по ДНР
"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок
Валерия ведет народ на убой ради денег
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна

Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна

Большая волна коронавируса, которая захлестнула всю Россию, продлится до марта, предположил эксперт.
прочитано 298 раз

За последние сутки в России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом, что является абсолютным суточным максимумом за всю пандемию. Скончались от ковида 668 человек. Однако это, если верить прогнозам экспертов, не является пиком пятой волны коронавируса.

ПО ТЕМЕ

В Москве увеличат коечный фонд для зараженных коронавирусом детей

Вирусолог Чумаков назвал сроки завершения "последней большой волны" COVID-19 в России

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

По словам вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, это явление будет наблюдаться в первой половине февраля. Эксперт обратил внимание на то, что во многих странах пик наступал весьма быстро, после чего происходил медленный спад. Он допустил, что пятая волна завершится в марте, а потом будет фиксироваться небольшое количество случаев заражения.

Альтштейн считает, что эпидобстановка улучшится в том случае, если россияне будут серьезно относиться к рекомендациям специалистов, ограничениям и вакцинироваться.

И пока весь мир надеется на скорейшее завершение пандемии, вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов допустил шестую и седьмую волны коронавируса. В беседе с РИА Новости он отметил, что изменчивость этого вируса далеко не исчерпана.

Ранее микробиолог, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм коронавируса. Он призвал россиян активнее прививаться "Спутником V".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2022, 16:15 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость947034
Пожаловаться Ответить
Это фашисты гебельсы.
Гость947034
Пожаловаться Ответить
Пики и волны закончатся сразу, как им Путин и Мишустин прекратят Деньги отваливать. Чем больше денег, тем больше волн и штамов.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Полностью облысевшую Долину в шоке приняли за другого человека: Наргиз тату свела

Артистка взбудоражила народ

Шоу-бизнес

"Разве можно?": Нюша возмутила мусульман провокационными фото в мечети

Артистка взбудоражила народ

Шоу-бизнес

"Невозможно было не влюбиться": Кабо публично призналась в чувствах к Караченцову после слухов о романе

Она общалась с актером до его последнего дня
Шоу-бизнес

"Увлеклась барами": Разведенка Лазарева повадилась пить с молодежью

Артистка ушла в отрыв

Гороскоп

Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Здоровье

Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+