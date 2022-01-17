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Коронавирус
Доказана ли эффективность "Арбидола"? Отзывы врачей и мнения экспертов

Доказана ли эффективность "Арбидола"? Отзывы врачей и мнения экспертов

Ученые доказали эффективность применения препарата "Арбидол" (международное название "Умифеновир") не только для лечения сезонных ОРВИ, но и различных штаммов коронавирусной инфекции, включая штамм "Омикрон". Для скорейшего выздоровления эксперты и врачи рекомендуют сохранять приверженность лечению и четко соблюдать схему приема препарата. Соответствующее исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале ASC Publications.
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Арбидол входит в новые, 14-е рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19

В конце 2021 года Минздрав РФ включил препарат "Арбидол" в новую, 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Противовирусное действие "Арбидола" доказано многочисленными исследованиями, в том числе, международными. Отзывы врачей подтверждают эффективность препарата Арбидол. Молекула умифеновира связывается на границе рецептор-связывающего домена (спайк-белка вируса) и создает жесткую структуру, которая ограничивает проникновение вируса в клетки человека.

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В своем отзыве о противовирусном препарате Арбидол известный российский иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер отмечает:

"Умифеновир ("Арбидол") присутствует начиная с пятой версии рекомендаций Министерства здравоохранения. Это неудивительно, ведь у него широкая доказательная база. Более 120 клинических и доклинических исследований по всему миру. Есть на что опереться".

А есть ли новые исследования, подтверждающие эффективность Арбидола против COVID-19? Есть!

Российские ученые провели масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020, которое охватывало 17 регионов РФ на протяжении последних двух лет. Его целью стал анализ течения различных респираторных инфекций — гриппа, ОРВИ, COVID-19 в период пандемии. Было проанализировано 1082 истории болезни пациентов с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-19, проходивших стационарное лечение в лечебных учреждениях. Во время лечения 92% пациентов получали противовирусную терапию (ПВТ), 77% антибактериальные препараты (азитромицин – 40%, другие – 37%), кортикостериоиды (дексаметазон) получали 16% пациентов.

Терапия умифеновиром достоверно приводила к значимому снижению продолжительности симптомов (озноба, слабости, кашля) в сравнении с группой без ПВТ, а также интоксикационного и катарального синдромов. Применение интерферона (ИНФ) снижает продолжительность симптомов интоксикации в сравнении с группой без ПВТ.

Но не только российские исследования подтверждают эффективность "Арбидола". Шанхайские ученые совместно с химиками университета Нью-Йорка обнаружили новый способ, с помощью которого "Арбидол" подавляет коронавирус. Современными методами молекулярного моделирования исследователи выявили способность молекулы умифеновира (международное наименование "Арбидола") связываться с одним из Mpro белков коронавируса и затормаживать его репликацию за счёт бензольного кольца молекулы. Результаты работы международной группы ученых опубликованы в журнале Nanoscale Британского королевского химического общества.

"Это очень интересное исследование иностранных ученых нашего отечественного препарата "Арбидола" (умифеновира), — прокомментировала результаты профессор кафедры фармакологии университета Сеченова Елена Карева. — Попробую простыми словами описать его суть. Любой противовирусный препарат работает на поражение определённой цели. В случае с "Арбидолом", это белки вируса. Mpro же, в свою очередь – это ключевой белковый фермент в системе репликации или размножения COVID-19. Так вот ученые выяснили, что для "Арбидола" – белок Mpro — одна из важнейших целей. Препарат находит этот белок, присоединяется к нему и тормозит, практически замораживает, тем самым прекращая дальнейшее размножение вируса".

Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Елена Дондурей подчеркивает:

"Арбидол можно отнести к группе наиболее исследованных противовирусных препаратов. С момента его разработки проведено более 120 доклинических и клинических исследований, в том числе за рубежом (США, Австралия, Китай, Франция и др.). Все они подтверждают эффективность и безопасность умифеновира, а результаты опубликованы в 130 статях и клинических рекомендациях. Главное отличие от других препаратов – широкий спектр противовирусной активности".

"Арбидол" – это препарат прямого противовирусного действия. Механизм его действия хорошо изучен российскими и зарубежными учеными. Он воздействует напрямую на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

Фото: Пресс-служба / Иван Куштов

Как правильно и когда принимать Арбидол? Рекомендации и отзывы врачей

Врачи рекомендуют использовать "Арбидол" как для постконтактной профилактики, так и для начала лечения при любом ОРВИ и COVID-19. Большинство случаев COVID-19 (более 90%) лечится в домашних условиях. Умифеновир безопасен и прост для домашнего использования, ведь для него не требуется рецепт врача. К тому же он хорошо переносится как взрослыми, так и детьми.

Оксана Гизингер, иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов в своем отзыве про "Арбидол" отмечает:

"При его профилактическом применении, препарат "Арбидол" не только снижает риск инфицирования популяции ОРВИ и печально известным COVID-19. Но и в случае возникновения заболевания, он способствует более легкому течению с быстрым выздоровлением, снижая риск развития осложнений".

Но здесь важно помнить, что начинать принимать противовирусные препараты необходимо как можно раньше, при самых первых признаках заболевания. Симптомы гриппа и COVID-19 очень похожи. Не стоит ждать результатов ПЦР-тестов и терять время в ожидании осмотра врача. Едва ощутив недомогание, лучше сразу же начать лечение умифеновиром. Своевременное начало лечения снизит риск развития осложнений, а значит и госпитализации.

Главная ошибка, которую допускают пациенты на домашнем лечении – отказ от приема противовирусных препаратов при малейшем улучшении самочувствия. Важно сохранять приверженность лечению и соблюдать курс приема, не бросать прием противовирусного препарата, чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение. Именно курсовой прием может уберечь от осложнений.

Принимать "Арбидол" нужно своевременно, ожидая дополнительных рекомендаций врача. Это лучшее, что человек может сделать для себя в начале заболевания на амбулаторном этапе. Для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется принимать "Арбидол" по 200 мг 4 раза в день в течение пяти дней.

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Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Автор: 17 января 2022, 10:07

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