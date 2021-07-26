Истории двух москвичек, переболевших COVID-19: "Хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось"

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
26 июля
Лента новостей
10:43
Появились сенсационные кадры подросшего сына Шепелева
10:39
В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ
10:26
Счастливая Рудковская объявила о пополнении в семье: Это девочка
10:03
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
09:35
"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь
09:32
"Там что-то есть еще": диджей Грув о подноготной странного союза Киркорова и Давы
09:17
"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку
09:17
Россиянка победила в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону
09:08
Молодая бабушка: подробности рождения ребенка у старшего сына Юлии Барановской
09:02
Белорусская оппозиция обвинила британские банки в финансировании режима Лукашенко
08:45
"Уже рот не закрывается": раздевшаяся на публику Пугачева ошарашила россиян
08:38
Неожиданные факты об Алине Кабаевой всполошили народ
08:22
Российские пловчихи вышли в финал на Олимпиаде в Токио
06:04
"Как спасти голеньку?": устроившую отвязные танцы Бузову крепко приложили
04:06
Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь
02:03
Теперь официально: Джей Ло продемонстрировала страсть с Аффлеком на публике
00:01
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 26 июля
22:05
"Ну как не стыдно?": раскорячившейся на капоте Глюкозе дали под дых
20:10
"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова
18:26
Звезда шоу "Дом-2" впервые показала сына: Долгожданный наш
18:21
Назван размер ежегодной финансовой помощи Вашингтона Киеву
18:19
"Настоящая муза": оголившая ягодицы Ходченкова довела народ до экстаза
17:58
Участника "Дома-2" прогнали из шоу из-за ссоры с Манукяном
17:26
Собчак похвасталась размером важного предмета: Нашла идеальный
17:25
Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом
16:55
Около четверти россиян выступают за введение режима самоизоляции
16:06
Дочь Богомолова от Мороз выросла настоящей красавицей
16:05
"Сериал бразильский": противоречивые новости о состоянии певицы МакSим вызвали негодование
15:48
Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина
15:21
Ушедшая в отрыв Бузова еле стояла на ногах: Пьяным подвигаться
14:44
Волочкова впервые заговорила об изменившей ее тело болезни
14:15
Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
13:32
Страшная болезнь за один день унесла жизни родных людей звезды группы "Мираж"
13:18
Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки
12:58
"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД
12:55
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
12:42
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
12:17
"Худющая! Уже перебор!": усохшая Гагарина шокировала россиян своим внешним видом
12:09
"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом
11:37
"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой
11:30
Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери
11:25
Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии
11:16
"До сих пор не восстановилось": инфицированная Заворотнюк поведала об ужасах болезни
10:48
"Внутренняя комната без окон": оскандалившемуся Зеленскому намекнули на международную изоляцию Украины
10:46
Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез
08:37
Джоли избавилась от вставшего на сторону Питта судьи
06:49
"Хочешь, я тебе лично в ротик...?": забавы Киркорова и Собчак попали на видео
04:09
Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала
02:14
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 25 июля
00:16
"Если жизнь не потаскала, скучно жить": Лазарева шокировала народ связью с Паниным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Истории двух москвичек, переболевших COVID-19: "Хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось"

Истории двух москвичек, переболевших COVID-19: "Хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось"

В июле в России от коронавируса за сутки впервые за всю историю пандемии умерли более 700 человек. Вот уже около месяца в стране свирепствует индийский штамм коронавируса B.1.617.2, он же "Дельта" согласно недавно принятой классификации ВОЗ.
прочитано 307 раз

По разным данным иммунитет к COVID-19 имеют 27-28 млн россиян, то есть около 20% от общего количества населения. Однако для достижения коллективного иммунитета требуется вакцинация 60% популяции.

ПО ТЕМЕ

Ученые: Недооценивать коронавирус у детей опасно

При этом многие все еще не верят в серьезность ситуации и смертельную опасность COVID-19. Они игнорируют правила социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, простейшую гигиену, не говоря уже о мерах более серьезной медикаментозной профилактики. Вакцинация только-только набирает необходимые темпы.

Люди часто недооценивают новый вирус, но уже во время и после болезни стремятся рассказать о ней, чтобы предупредить об опасности COVID-19 и легкомысленного отношения к ней других. Мы приводим истории двух подруг, которые так по-разному перенесли коронавирусную инфекцию, но обе стремятся поделиться своими историями, как ценными предупреждениями об опасности.

Дарья, 26 лет

В первую волну пандемии в прошлом году вообще не принимала ковид всерьез. Среди друзей и родных заболевших не было. А по телевизору и в интернете стращали ужастиками. Всё это я воспринимала как пропаганду, которая отвлекает людей от реальных проблем. Многие возмущаются QR-кодам, забывая, что примерно такие же нужны были в прошлогоднем апреле и мае, чтобы поехать на работу или в поликлинику. В 2020-м эти меры и другие ограничения я считала неоправданными, а локдаун, слежку по кодам так и вовсе возведением стен цифрового концлагеря.

Я полагала, что если проблема коронавируса существует, то она сильно раздута, и меня это точно не коснется. Вообще редко болела простудой и гриппом, была выносливая и сильная, все эти истории про плохой иммунитет были явно не про меня. Подружка Лизка меня называет «спортсменка», хотя в спортивные секции никогда не ходила, разве что в бассейн поплавать по фитнес-абонементу.

Но 15 июня 2021 года я заболела коронавирусом. К этому времени я чуть смягчилась в своей отрицающей позиции, поскольку уже невозможно было игнорировать случаи заражения среди знакомых разной степени дальности. Я считала, мол, «ок, ковид существует, но не опаснее ОРВИ». Но как выяснилось, отличить COVID-19 от привычных респираторных инфекции оказалось значительно проще. Теперь я знаю: вы не спутаете это ни с чем. И очень скоро становится ясно, что вы в западне…

Уже на следующий день начались жуткие головные боли, боль в желудке, и простите, диарея, как при отравлении. Все это помножите на лихорадку и почти постоянную температуру за 38. Уже через сутки сил почти не осталось, через двое хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось.

Тогда забрали в госпиталь в Крылатском и сразу в реанимацию. Биоматериалы после естественно положительного теста, направили еще куда-то. На следующий день врач в костюме химзащиты шутливо сказал, что я подхватила индийского мутанта – штамм «Дельта», который выкосил заметную часть населения Индии и продолжил путешествие по миру. Офигенно.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Через 15 дней лечения дексаметазоном, антикоагулянтами, антибиотиками и поддерживающей кислородной терапии меня выписали долечиваться дома. До сих пор чувствую одышку и быстро наваливающаяся усталость. Сижу на больничном. Встала приготовить завтрак, через 5 минут уже нужно срочно присесть-прилечь. Думала пересмотрю весь Нетфликс, но даже от просмотра сериала устаю. Состояние психики подавленное, только родня и Лизка помогают. Мечтаю снова ходить и не уставать. А еще бегать. Вот такая «спортсменка».

Елизавета, 27 лет

Настала моя очередь рассказать свою историю о коронавирусе. Я стараюсь в жизнь привнести как можно больше осознанных практик. И хотя мы с Дашей дружим давно, ей мои увещевания про заботу о здоровье были большей частью индифферентны. Мне, напротив, всегда была интересна медицинская тема в прикладном плане – как быть энергичной, эффективной, молодо и красиво выглядеть. Ну, то есть не только и не столько ноготочки, сколько лайфхаки по питанию, образу жизни и подсказки по веществам и медикаментам. Больше с точки зрения того, какие препараты точно не стоит принимать. Я полностью в новостной повестке по теме коронавируса, читаю зарубежные СМИ и статьи в оригинале на Pubmed или в Nature, интересуюсь схемами лечения и профилактики COVID-19, которые используют в мире.

У меня аутоиммунное заболевание и вакцинироваться как минимум до новых исследований существующих или производства новых вакцин мне не рекомендовал врач. Подчеркиваю – рекомендовал не ноунейм из интернета, а врач, которого я относительно давно знаю.

В общем, заболели мы с Дашей, видимо, одновременно. До сих пор спорим, как это могло произойти.

Как только я поняла, что с мои организмом что-то не то – потупилось сознание, подступили неприятные ощущения в теле, обычно предвещающие жар или озноб – сразу вспомнила о рекомендациях моего врача и Минздрава. Мой врач говорит, что при первых симптомах ОРВИ любой этиологии (происхождения) важно начать лечение как можно скорее. Минздрав же рекомендует при легком течении COVID-19 принимать умифеновир (это международное наименование Арбидола) и препараты интерферона-альфа (их полно, например, назальный спрей Генферон лайт).

По пути домой захватила Арбидол, спрей Генферон и парацетамол от температуры в аптеке. Все успела принять по инструкции, но накрыло меня очень сильно этой же ночью. Вся Дашкина симптоматика – желудок выворачивало, как при ротавирусе, плюс температура под 39, головная и боль в мышцах. Врачи-«космонавты» в стационар не забрали, но похвалили мою медикаментозную «диету» и то, что я сразу стала лечиться. Самые сложные были первые двое суток.

На третьи упала температура, исчезли боли в желудке. Появился аппетит, настроение значительно улучшилось. Очевидно, я шла на поправку, но продолжила лечение противовирусным и интерферонами. Мой врач говорит, что важно не бросать все на полпути, а долечиваться. Например, недолеченные бактериальные инфекции со временем существенно ухудшают состояние пациентов, а еще приводят к развитию антибиотикорезистентности.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С вирусами, конечно, дела обстоят иначе – это другой вид микроорганизмов. И тем не менее я была настойчива и курс Арбидола пропила до победного конца, то есть до отрицательного ПЦР-теста. В общем через неделю я уже рвалась ухаживать за Дашей, сейчас помогаю ей восстановиться.

Резюме: не занимайтесь самолечением средствами из интернета – имбирем, чесноком, малиной и антибиотиками. Пусть их иногда и рекомендуют люди в белых халатах (но почему-то в инстаграме). По возможности вакцинируйтесь, верьте врачам-специалистам, а не блогерам, доверяйте научным статьям и следуйте рекомендациям Минздрава.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 26 июля 2021, 09:00

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом

Николай Трубач рассказал подробности
Шоу-бизнес

Ушедшая в отрыв Бузова еле стояла на ногах: Пьяным подвигаться

Самозабвенные танцы шокировали зрителей
Шоу-бизнес

Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Девочка совершила опасный трюк
Шоу-бизнес

"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Артистка выразила восторг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+