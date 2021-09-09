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Коронавирус
Исследование ЭГИДА оценило эффективность препаратов при коронавирусе

Исследование ЭГИДА оценило эффективность препаратов при коронавирусе

В ходе крупнейшего за время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 клинико-эпидемического исследования российские ученые провели ретроспективный анализ течения различных респираторных инфекций – гриппа, ОРВИ, COVID-19 – у госпитализированных пациентов в пандемический период. Среди всех видов противовирусной терапии лучше всего проявил себя препарат "Арбидол".
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Предварительные результаты исследования оказались в редакции "Дни.ру". Как сообщают наши источники, статья с итогами работы будет опубликована в наиболее авторитетном медицинском журнале «Терапевтический архив» после рецензирования. В методологической части исследования сообщается, что нем принимали участие стационары из 19 регионов Российской федерации от Владивостока до Архангельска. Исследователи проанализировано 2416 историй болезни пациентов, большая часть которых были госпитализированы с подтвержденным COVID-19. Основной анализ затрагивал именно пациентов с коронавирусной инфекцией легкого и среднетяжелого течения.

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81% потребителей арбидола готовы порекомендовать лекарство близким, следует из исследования

После появления симптомов пациентов госпитализировали в срок не более трех дней, а в стационаре они проводили не более 16 дней, а в среднем 12 суток. До попадания в стационар большинство пациентов не принимали никакие противовирусные препараты. Около 30 процентов больных боролись с симптомами – температурой и кашлем – соответствующими жаропонижающими и муколитическими медикаментами.

Отдельно отмечается, что 6% госпитализированных пациентов уже до госпитализации принимали антибиотики. Такое лечение не только бесполезно при вирусной инфекции, но и вредно для организма и человеческой популяции в целом, поскольку приводит к, так называемой, антибиотикорезистентности.

В исследовании ЭГИДА также отмечается, что после госпитализации большинству пациентов назначалась противовирусная терапия различными препаратами среди которых были умифеновир (международное непатентованное наименование «Арбидола»), гидроксихлорохин (весной 2021 года исключен из рекомендаций Министерства здравоохранения России по лечению и профилактике COVID-19), российские дженерики японского препарата «Фавипиравир», комбинация лопинавира и ритонавира (в доковидные времена применялась для лечения синдрома приобретенного иммунодефицита) и в меньшей степени другие медикаменты.

Исследователи подчеркивают, что до 75 процентов госпитализированных с диагностированным коронавирусом больных получали также антибактериальную терапию. Это связано с тем, что вирусная нагрузка осложнялась воспалением легочных тканей инфекционного происхождения – пневмонией.

Как показал анализ, противовирусный препарат прямого действия «Арбидол» (с действующим веществом «Умифеновир») относительно других противовирусных препаратов, а также в сравнении с отсутствием противовирусной терапии показал преимущества по влиянию на продолжительность основных симптомов. Уменьшалось время течения таких симптомов, как высокая температура на фоне лихорадки, миалгия (мышечные и головные боли) и кашля.

«ЭГИДА 2020» – это продолжение исследования с таким же названием «ЭГИДА», которое проводилось в 2010-2018 годах. Тогда анализ охватил более 5000 пациентов из 80 больниц по всей России.

«Результаты позитивные», – оценивает исследование Елена Карева – фармаколог, профессор Сеченовского медицинского университета и Университета им. Пирогова. «Чем больше аналитического материала и исследований, тем лучше. Таким образом накапливается доказательную база по работе препаратов. Действие медикаментов необходимо изучать постоянно, чтобы выявить сработают ли они в отношении нового патогена или мутаций, то есть штаммов уже известных вирусов».

Кадр esculap-med.ru

По словам Елены Каревой, научные подтверждения и клинические испытания говорят о хорошем противовирусном показателе «Арбидола»:

«Данные «ЭГИДЫ» коррелируют с данными клинических испытаний международных медицинских сообществ в Китае, США, Иране, Австралии. «Арбидол» работает с большинством вирусных и гриппозных частиц, блокируя вирус на входе в клетку человека. Но также имеет другие цели в вирусной частице. Атакует по всем фронтам: при входе и при размножении вируса. Поэтому мы можем говорить о том, что препарат имеет широкий спектр действия. Ранний приём «Арбидола» позитивно сказывается на лечении. Это отличает Арбидол от препаратов узко заточенных, например, Осельтамивира, который работает только с частицами гриппа».

С момента разработки «Арбидола» проведено более 120 доклинических и клинических исследований препарата, около трети из них – зарубежные. Препарат одобрен Минздравом России, как эффективное средство лечения и профилактики коронавируса. Соответствующее изменение внесено в инструкцию препарата. Также «Арбидол» входит в новейшую 11-ю версию рекомендации Минздрава РФ по медикаментозной профилактике и лечению амбулаторно и в стационаре легких форм COVID-19. А это четыре из пяти всех диагностированных случаев. Национальная комиссия здравоохранения Китая включила умифеновир в план лечения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в конце 2019 года. Препарат и сейчас рекомендуется Минздравом Китая для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

«Арбидол» имеет доказанное многочисленными исследованиями действие. Так, в сравнительном исследовании лечения коронавирусной инфекции «Арбидолом» и комбинацией лопинавира и ритонавира после двух недель терапии выделение вируса было обнаружено у 44,1% заболевших принимавших комбинацию. При этом ни у одного пациента получавшего «Арбидол» вирус в мазках обнаружен не был.

Сравнение эффективности и безопасности терапии умифеновиром (как мы знаем это действующее вещество «Арбидола») и фавипиравиром, проведенное в Китае на 240 пациентах с COVID-19, показало, что из 120 пациентов, получавших умифеновир, клиническое выздоровление на седьмые сутки наступило у 51% пациентов, и не отличалось от таковой в группе фавипиравира, в которую было включено 116 пациентов, клиническое выздоровление на седьмые сутки наступало у 61% больных.

Ученые во всем мире продолжают исследовать коронавирус и препараты, способные в той или иной степени противостоять патогену. В этой связи исследование «ЭГИДА», отвечающее всем требованиям доказательной медицины, приобретает особую важность, так как позволяет обогатить международный опыт свежими данными об эффективности терапии COVID-19.

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Фото: pixabay.com
Автор: 9 сентября 2021, 08:47

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