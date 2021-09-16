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Коронавирус
Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина

Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина

Владимир Путин уже в течение нескольких дней живет и работает в режиме самоизоляции.
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На традиционном брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоянии Владимира Путина. 14 сентября лидер вынужден был уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком из своего окружения, зараженным коронавирусной инфекцией. Однако это не сказалось на рабочем графике президента. Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Владимир Путин работает в обычном порядке, выполняя все обязанности главы государства.

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Как сообщил RT, Дмитрий Песков не назвал точных сроков окончания режима самоизоляции для президента, но предположил, что он продлится еще как минимум неделю. Медики проводят необходимое тестирование и отслеживают результаты.

Пресс-секретарь добавил, что в окружении президента оказался не один, а сразу десятки инфицированных коронавирусной инфекцией. Все это сотрудники, обеспечивающие деятельность и безопасность главы государства, передает URA.ru.

Кто-то из коллег оказался носителем вируса, после чего из-за общения в коллективе произошло инфицирование остальных. Практически все люди, работающие с президентом, ранее прошли вакцинацию – именно поэтому среди заболевших нет ни одного тяжелого случая. Таким образом, вакцина продолжает доказывать свою эффективность.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Кремле ответили на опасения о новом локдауне после самоизоляции Владимира Путина.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 13:40 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

Гость858548
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Василий
Трусы!!!!! Боятся всего!!!!
Конечно ты, Василий, не трус и не боишься сдохнуть! Не ты же руководишь страной. Можно и сдохнуть со смелым криком Урр-я-я-я-я!
Василий
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Трусы!!!!! Боятся всего!!!!
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