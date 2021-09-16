Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина

Владимир Путин уже в течение нескольких дней живет и работает в режиме самоизоляции.

На традиционном брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоянии Владимира Путина. 14 сентября лидер вынужден был уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком из своего окружения, зараженным коронавирусной инфекцией. Однако это не сказалось на рабочем графике президента. Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Владимир Путин работает в обычном порядке, выполняя все обязанности главы государства.

Как сообщил RT, Дмитрий Песков не назвал точных сроков окончания режима самоизоляции для президента, но предположил, что он продлится еще как минимум неделю. Медики проводят необходимое тестирование и отслеживают результаты.

Пресс-секретарь добавил, что в окружении президента оказался не один, а сразу десятки инфицированных коронавирусной инфекцией. Все это сотрудники, обеспечивающие деятельность и безопасность главы государства, передает URA.ru.

Кто-то из коллег оказался носителем вируса, после чего из-за общения в коллективе произошло инфицирование остальных. Практически все люди, работающие с президентом, ранее прошли вакцинацию – именно поэтому среди заболевших нет ни одного тяжелого случая. Таким образом, вакцина продолжает доказывать свою эффективность.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Кремле ответили на опасения о новом локдауне после самоизоляции Владимира Путина.