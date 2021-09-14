Путин заявил о близости с зараженными COVID-19 коллегами

Политический лидер России попал в окружение больных ковидом людей. Владимир Путин проверяет на себе действие вакцины.

На совещании с представителями власти и руководителями "Единой России" прояснилась причина, по которой Владимир Путин решил резко уйти на самоизоляцию. Президент сообщил, что в его круге общения оказались коллеги, которых сразил коварный вирус COVID-19.

Политик отметил, что решил отстраниться от коллектива потому, что недавно целый день тесно контактировал с зараженным сотрудником. Лидер государства подчеркнул, что этот человек был привит от COVID-19, но тем не менее попал в ловушку смертельного недуга. По словам Владимира Путина, его коллега заболел через считанные дни после ревакцинации.

Президент сообщил, что сейчас у него достаточно антител к коронавирусу — он прививался "Спутником V" еще весной. Однако, судя по всему, рисковать своим здоровьем правитель не намерен, поэтому временно сохраняет дистанцию с сотрудниками. Владимир Путин надеется, что вакцина ему поможет.

В настоящее время ожидаются волнующие сведения про патриарха Кирилла. В минувшую субботу представитель РПЦ провел много времени рядом с президентом. В связи с этим у многих возник вопрос, будет ли церковный деятель уходить на самоизоляцию вслед за Владимиром Путиным. Московская патриархия пока не дала официального ответа по этому поводу.