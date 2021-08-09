Картаполов: Вооруженные силы РФ сыграли ключевую роль в борьбе с коронавирусом

Андрей Картаполов на встрече с Советом ветеранов Юго-Восточного округа Москвы сообщил: "В рамках помощи населению по поручению президента РФ специалисты военно-строительного комплекса в кратчайшие сроки возвели в 23 регионах 30 многофункциональных центров общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Они оснащены самым современным оборудованием. В районах с особенно сложной обстановкой было развернуто 8 мобильных госпиталей, где проходили лечение жители этих регионов".
Кроме того, оперативно были сформированы и направлены сводные отряды ВС для оказания помощи в борьбе с COVID-19 на территории Европы, Закавказья, стран Центральной Азии. "Вооруженные силы в условиях коронавирусной инфекции полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия", – подчеркнул замминистра.
Картаполов отметил и высокую роль вакцинации в борьбе с инфекцией. По его словам, на данный момент весь основной состав вооруженных сил России привит от коронавируса как в России, так и за рубежом.
"Проведена 100%-ая вакцинация личного состава группировок войск за рубежом – в Сирии, Нагорном Карабахе, Таджикистане и тд. Вакцинация помогла не допустить критических показателей по заболеваемости и летальности в армии и на флоте", – рассказал он.
В ходе встречи представители Совета ветеранов спросили о дальнейших приоритетных направлениях развития здравоохранения. В том числе их интересовало развитие туристических баз для военнослужащих. Картаполов отметил, что базы до сих пор пользуются популярностью. "Например, турбазы в Сочи. Одна из самых известных – "Кудепста". Есть также различные туристические маршруты", – рассказал он.
Замминистра добавил, что развивается и санаторно-курортное лечение. «Путевки для военных пенсионеров предоставляются на льготных основаниях», – сказал Картаполов.
Он отметил, что Министерство обороны будет и дальше уделять большое внимание вопросам здравоохранения. Например, по инициативе ведомства в Москве на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко в ближайшее время начнется строительство единого онкологического центра в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур.
Картаполов также рассказал о представленных на конференции московского отделения партии "Единая Россия" планах по развитию Москвы.
Как сообщалось ранее, "Единая Россия" начала формирование народной программы партии. Принять участие в ее формировании онлайн можно двумя способами: проголосовать на сайте np.er.ru в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или депутата.
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