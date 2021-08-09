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Коронавирус
Эпидемиолог назвала сроки наступления постковидного синдрома

Эпидемиолог назвала сроки наступления постковидного синдрома

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала об исследовании развития постковидного синдрома.
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К сожалению, риск заражения коронавирусной инфекцией и развития последующих осложнений все еще сохраняется на высоком уровне как в России, так и во всем мире. Несмотря на титанические усилия врачей, COVID-19 и его новые штаммы могут вызывать негативные последствия в организме человека даже после выписки из больницы. Эпидемиолог назвала сроки наступления постковидного синдрома.

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По мнению специалист Роспотребнадзора, период развития последствий ковида может длиться от нескольких недель до почти полугода. Антонина Плоскирева рассказала о результатах исследования, результаты которого опубликованы в июне текущего года. Из них следует, что постковидный синдром может возникнуть через три недели. Максимальный обозначенный срок – 24 недели. Об этом сообщает "Царьград". Примечательно, что негативные последствия могут наступить после острой фазы болезни и даже после выписки из больницы.

В период пандемии коронавируса трудно дать точную оценку, как долго могут длиться последствия болезни, но, как правило, речь идет о нескольких месяцах. На данный момент так называемый постковидный синдром внесен в Международный классификатор болезней. Медики относят к нему все случаи проявления долгосрочных симптомов, возникших после заболевания COVID-19.

Сейчас очевидно, что вирус действует довольно-таки коварно даже против людей, которые изначально болели без каких-либо симптомов. Эпидемиолог подчеркнула, что у бессимптомных пациентов постковидный синдром может возникнуть через месяц.

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Фото: Роман Соколов/ТАСС
Автор: 9 августа 2021, 08:59 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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