Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала об исследовании развития постковидного синдрома.



К сожалению, риск заражения коронавирусной инфекцией и развития последующих осложнений все еще сохраняется на высоком уровне как в России, так и во всем мире. Несмотря на титанические усилия врачей, COVID-19 и его новые штаммы могут вызывать негативные последствия в организме человека даже после выписки из больницы. Эпидемиолог назвала сроки наступления постковидного синдрома.

По мнению специалист Роспотребнадзора, период развития последствий ковида может длиться от нескольких недель до почти полугода. Антонина Плоскирева рассказала о результатах исследования, результаты которого опубликованы в июне текущего года. Из них следует, что постковидный синдром может возникнуть через три недели. Максимальный обозначенный срок – 24 недели. Об этом сообщает "Царьград". Примечательно, что негативные последствия могут наступить после острой фазы болезни и даже после выписки из больницы.

В период пандемии коронавируса трудно дать точную оценку, как долго могут длиться последствия болезни, но, как правило, речь идет о нескольких месяцах. На данный момент так называемый постковидный синдром внесен в Международный классификатор болезней. Медики относят к нему все случаи проявления долгосрочных симптомов, возникших после заболевания COVID-19.

Сейчас очевидно, что вирус действует довольно-таки коварно даже против людей, которые изначально болели без каких-либо симптомов. Эпидемиолог подчеркнула, что у бессимптомных пациентов постковидный синдром может возникнуть через месяц.

