В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.

За минувшие сутки в России были выявлены 17 813 новых случаев коронавируса. При этом, в официальной статистике содержатся данные о том, что за те же 24 часа выздороветь успели 18 624. Количество летальных исходов оценивается в 795.

Больше всего случаев заражения зарегистрированы в Москве. За сутки в столице выявили 1162 заболевших, передает RT. На втором месте оказалось Подмосковье, власти которого отчитались о 758 новых случаев коронавируса. Санкт-Петербург с 513 заболевшими выбыл из тройки лидеров печального антирейтинга, уступив свое место Свердловской области, в которой ковид подхватили за сутки 516 пациентов.

Таким образом, за все время наблюдений в России было зарегистрировано 6 918 965 случаев коронавируса. За это же время число пациентов, которые успели выздороветь, составило 6 181 054. Летальных исходов насчитали 183 224.

Специалисты напоминают, что россиянам следует соблюдать необходимые методы предосторожности. Масочный режим продолжает действовать по всей стране. Чтобы избежать полного локдауна граждан просят внимательнее относиться к собственному здоровью.

Большие надежды возлагаются на вакцинацию. Применение прививок от коронавируса может способствовать возвращению к нормальной жизни.