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Коронавирус
Проценко оценил инициативу иркутских медиков о создании видеокурса по оказанию первой помощи

Проценко оценил инициативу иркутских медиков о создании видеокурса по оказанию первой помощи

Инициатива о появлении нового медучреждения в Иркутской области войдет в народную программу партии "Единая Россия".
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В настоящий момент главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко находится с рабочим визитом в Иркутской области. Во время встречи специалист поддержал инициативу местных медиков о создании видеокурса по оказанию первой помощи. Главврач областной клинической детской больницы Юрий Козлов рассказал не только об уроках, снятых при поддержке волонтерах, но и о проекте строительства детского медицинского центра, где будут самые передовые технологии лечения и комфортные условия пребывания.

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Это медучреждение будет одним из самых технологичных и больших в России, станет опорным для близлежащих регионов страны. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков рассказал: "Это будет центр компетенций по всем хирургическим специальностям, центром компетенций детской онкологии, отвечающим всем современным требованиям, ориентировочно на 400 мест, где будет все, что необходимое для оказания помощи".

Проценко искренне удивился, что в Иркутске есть Клуб друзей детской больницы, в рамках которого родители пациентов делятся опытом и помогают друг другу. Он рассказал, что слышал о многих инициативах в педиатрии, связанных с попечителями, но о том, что бывшие пациенты объединялись в клуб поддержки лечебного заведения, узнал впервые.

"Это дорогого стоит. Считаю, что такое человеческое взаимодействие профессионального сообщества с пациентами делает детскую медицину теплой, заботливой, лишает родителей страха неизвестности", – сказал главврач больницы в Коммунарке.

Напомним, ранее Денис Проценко встретился с главврачами ковидных госпиталей Иркутской области и побывал в "красной зоне" самого крупного из них, который открыт на базе региональной больницы. Специалист подчеркнул, что процесс реабилитации должен начинаться еще в отделении интенсивной терапии, а также отметил, что будущее медицины напрямую связано с развитием цифровых технологий.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Денис Проценко по предложению президента Владимира Путина был включен в федеральный список партии "Единая Россия". В него также вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 11 августа 2021, 16:59 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
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