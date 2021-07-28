Анна Попова в эфире общества "Знание": коронавирус стал контагиознее в два-три раза

В среду, 28 июля, гостем студии российского общества "Знание" стала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во время эфира она призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни. Также главный санитарный врач России напомнила о необходимости носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности антисептическими средствами.
По словам Поповой, в настоящий момент, когда появляются новые мутации коронавируса, особенно важно соблюдать все рекомендации. "Например, распространенный сейчас штамм "дельта" характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в два или три раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей", – рассказала глава Роспотребнадзора. Также она отметила, что инкубационный период заболевания, вызванного мутированным коронавирусом, сокращается.
Вакцинация не допустит дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, считает Попова. Она также сообщила, что заболеваемость среди привитых очень низкая – всего 0,7-0,8%. Мол, это говорит о высокой эффективности препаратов.
Наблюдая за происходящим в других странах, глава Роспотребнадзора пришла к выводу, что локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с распространением коронавируса. "Это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики", – заявила она.
В заключение Попова призвала молодежь доносить достоверную информацию о вакцинации до сверстников. По ее словам, нельзя верить в некомпетентные заявления и таким образом обрекать себя на болезнь. "Доверие к профессиональному мнению – это то, чего нам сейчас не хватает", – сказала главный санитарный врач России.
Российское общество "Знание" продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. 29 июля в 17:00 состоится беседа с кандидатом медицинских наук, главным врачом Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко.
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