Заммэра Москвы: все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала заявление, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Поэтому столичные власти решили, что все зараженные острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) до отрицательного теста на коронавирус приравниваются к больным ковидом. Анастасия Ракова отметила, что всем болеющим ОРВИ, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген. Это будет дополнением к ПЦР-исследованию.

Также заммэра заявила что правительство Москвы будет делать все, чтобы не допустить введение локдауна. Такое ограничение является последней мерой. По словам Раковой, в системе здравоохранения столицы нет серьезных проблем, а причина вспышки заболеваемости ковидом – быстро распространяемый новый штамм коронавируса.

Напомним, с понедельника, 28 июня, в московских заведениях начал действовать "бесковидный" режим. То есть теперь для посещения точек общественного питания или мероприятия численностью свыше 500 человек необходим QR-код. Его нужно предъявлять на входе сотруднику. Электронный сертификат доказывает, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Ранее "Дни.ру" писали, что за сутки в России обнаружили более 23 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них 13,2% не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели свыше 18 тысяч человек, скончались от ковида 679 пациентов.