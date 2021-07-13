Аномальная жара и новый штамм коронавируса стали причиной выросшей смертности в июне

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса за июнь 2021 года. Специалисты сделали выводы.

Согласно данным, в июне 2021-го в Москве зафиксирован 16 271 случай смерти из-за заражения коронавирусом. Это больше чем в июне прошлого года – на 3145 случаев. Также в июне болели больше и тяжелее, чем раньше. Ежесуточное количество заболевших достигло рекордных девяти тысяч. В среднем, в день заболевали по 5942 человека – это вдвое больше, чем в мае 2021-го (2812 заболевших в сутки).

Такому явлению есть несколько объяснений. Во-первых, рост заболеваемости и смертности связывают со стремительным распространением нового штамма коронавируса – "дельта". Он в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания. Во-вторых, сухая и жаркая погода, которая всегда считалась фактором, снижающим распространение инфекции, не помешала новому штамму поразить большое количество человек, а, наоборот, создала благоприятные для этого условия.

В жару легче заразиться коронавирусом, поскольку в такую погоду труднее использовать средства индивидуальной защиты. Снимая маску в общественных местах, человек подвергает себя и окружающих опасности. По словам экспертов, в закрытых помещениях вирус распространяется гораздо легче, чем на свежем воздухе.

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что жара ухудшает течение ковида, особенно у пожилых людей.

"Жара и ковид – это очень плохое сочетание. Если не тяжелый ковид, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов", – сообщил специалист.

Также, по мнению кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных, поскольку жидкости в организме становится меньше, увеличивается вязкость крови, что приводит к тромбообразованию и снижению артериального давления, из-за чего может случиться инсульт.

Единственной возможностью справиться с распространением коронавирусной инфекции считается вакцинация. В Москве открываются дополнительные пункты, где горожане смогут привиться: например, в Гостином Дворе и "Лужниках".