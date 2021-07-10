Предприниматели могут рассчитывать на городские сервисы при передаче сведений о вакцинировавшихся

Предприниматели и представители столичных организаций, обязанных вакцинировать от коронавируса 60 процентов сотрудников, могут обратиться по горячей линии. Так они получат возможность задать специалистам вопросы о том, как передавать информацию о вакцинации.
Также предприниматели могут воспользоваться для этого новым сервисом портала i.moscow. При этом сведения должны быть предоставлены до 15 июля.
По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, вопросы о подаче данных поступают все чаще, горячая линия продолжает работать в круглосуточном режиме, однако времени для предоставления сведений уже остается мало. Также руководитель департамента порекомендовал предпринимателям подавать данные о вакцинированных сотрудниках сейчас, чтобы до 15 июля успеть устранить неточности, в случае из возникновения.
Предприниматели смогут получить доступ к сервису, если им пришло уведомление о несоответствии данным налоговой службы заявленной численности работников после загрузки заполненной формы в корпоративном кабинете на портале mos.ru. Для работы с новым сервисом работодатель должен на i.moscow заполнить форму о численности работников за прошлый квартал. В случае, если данные введены не корректно, организация сможет подать сведения заново.
Работодатели в Москве, по постановлению главного санитарного врача столицы, обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. В частности, это касается тех, кто работает в сферах услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий, а также работников подведомственных организаций и госслужащих.
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