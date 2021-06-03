Немцы и французы просят российскую вакцину от коронавируса

"Спутник V" является первой в мире вакциной от коронавируса. Она была разработана в прошлом году Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Однако до сих пор многие европейские страны (в основном, чиновники) скептически относятся к этому российскому препарату.
Интересно, что простые граждане отзываются о "Спутнике V" положительно. Согласно опросу, который провела компания IFlop, 26% жителей Франции хотели бы привиться российской вакциной. За использование этого препарата также выступает 41% французов, которые привились западными аналогами, пишет "Царьград".
В Германии положительно оценивают "Спутник V" 60% граждан, а в Латвии – 44%. Центр изучения общественного мнения SKDS узнал, что препарат, разработанный немецкой компаний BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma, поддерживают лишь 30% латвийцев. Вакциной Moderma одноименной компании хотели бы привиться всего 19% опрошенных.
Европейский лекарственный регулятор EMA пока не одобрил "Спутник V". Канцлер Германии Ангела Меркель одна из немногих европейских политиков, которые выступают за закупку российской вакцины от коронавируса. Несколько месяцев назад она призывала ускорить регистрацию этого препарата.
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