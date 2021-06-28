Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 21,6 тысячи

По данным оперативного штаба, за прошедший день в стране обнаружили 21 650 новых случаев. Из них 14,1 % не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 12 626 человек, скончались от коронавируса в России 611 пациентов.
Лидером среди регионов по числу инфицированных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 7 246. Второй и третью строчку заняли Московская область и Санкт-Петербург с 2 722 и 1 335 заболевшими соответственно.
В первую десятку также вошли Нижегородская область (332 случая), Республика Бурятия (309 случаев), Брянская область (303 случая), Республика Крым (276 случаев), Свердловская область (266 случаев), Забайкальский край (265 случаев) и Воронежская область (253 случая).
За весь период пандемии коронавирус в России выявили у 5,4 миллиона граждан. Победили коварный недуг почти 5 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 133 тысячи пациентов. Как сообщает сайт Worldometers, страна занимает пятое место в мире по числу заразившихся.
Единственный эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса в России – это вакцинация. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович недавно заявила, что привиться можно при любом количестве антител. Она отметила, что препараты не могут навредить организму из-за их наличия.
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