Анита Цой рассказала о страшных последствиях коронавируса

Анита Цой пожаловалась на то, что ковид сильно ударил по ее организму.

COVID-19 нарушил баланс гормонов и минералов у 50-летней Аниты Цой. Артистка поведала, что после перенесенного недуга у нее стала неметь рука.

Звезда объяснила, что у нее изменился баланс кальция в организме. Исполнительница заплатила более трех миллионов рублей на лечение в швейцарской клинике. Там ей провели непростую операцию.

В настоящий момент Анита Цой чувствует себя намного лучше. Ее рука опять стала двигаться и больше ее не беспокоит. Знаменитость вернулась на сцену.

Другие российские звезды, к слову, тоже жалуются постковидный синдром. Об этом говорят Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Юрий Назаров и другие. Так, 74-летний Аристарх Ливанов рассказал, что после перенесенного коронавируса стал хуже ходить и быстро уставать. Любовь Успенская, тоже переболевшая ковидом, сообщила, что по рекомендации медиков собирается привиться от коварной инфекции.

По последним данным, за истекшие сутки на территории России коронавирус был диагностирован еще у 20 538 человек. Всего с начала пандемии в нашей стране выявлено 5 451 291 случай заражения ковидом.