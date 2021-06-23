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Коронавирус
Власти Москвы высказались о введении "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы высказались о введении "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Эпидемическая ситуация в Москве остается крайне сложной.
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28 июня 2021 года все рестораны Москвы перейдут на "бесковидный" режим. То есть посещать такие заведения смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест. Вход будет осуществляться только по QR-кодам.

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Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что распространять "бесковидный" режим на магазины, общественный транспорт, торговые центры и тренажерные залы пока не планируется.

Стоит отметить, что за последние три дня в Москве было выявлено свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом и скончались более 60 человек. За все время в столице зафиксировано 1,3 миллиона случаев заражения, умерли почти 21,6 тысячи человек.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых граждан "неминуемо наступит". По словам представителя Кремля, граждане не смогут выполнять рабочие обязанности на всех участках, если у них будет отсутствовать иммунитет к коронавирусу и при этом не будет сделана прививка.

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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 08:46 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость783732
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Если была бы реальная вспышка, то локдаун был бы введен мгновенно без всякой необходимости выслушивать ахинею от Сергея Семеновича и Гинцбурга. Международный кагал жестко указал бессменному, что с своими 10% привитых он нарушает красоту ковидной легенды и накрутил ему хвоста. Дальше все все знают.
Гость780684
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Вот и приехали...Байден дал указания.
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