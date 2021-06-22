Мясников раскрыл опасность новых штаммов коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников поведал об особенностях новых штаммов коронавируса.

В своем телеграм-канале специалист заявил, что COVID-19 принадлежит к семейству бетакоронавирусов и активно видоизменяется. Александр Мясников отметил, что первого, "уханьского" вируса больше нет, на смену ему пришли "британский", "индийский", "южнафриканский" и другие штаммы.

По словам телеведущего, "британский" и "южноафриканский" варианты схожи: обе мутации заразнее "уханьской" примерно на 50%. В то же время сообщения о высокой смертности от этих штаммов не соответствуют действительности. Мясников добавил, что вакцины против них эффективны.

Много опасений у россиян сегодня вызывает "индийский" штамм, который, как установили ученые, распространяется гораздо быстрее, чем "британский" и "южнофариканский". Тем не менее Мясников поспешил успокоить граждан: от новой мутации хорошо защищают вакцины.

Отметим, что в последнее время заболеваемость коронавирусом в России стала расти. Во вторник, 22 июня, оперативный штаб по мониторингу ситуации сообщил о 16 715 новых случаях заражения. За сутки выздоровели 11 117 человек, скончались от осложнений, вызванных ковидом, 546 пациентов.

Ранее врач Александр Мясников предупредил о эпидемии заболевания страшнее коронавируса. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.