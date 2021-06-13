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Коронавирус
За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом

За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом

За последние 24 часа на территории России было зарегистрировано 14 723 новых случая заражения COVID-19. Из них 16,1% не имели клинических проявлений.
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Об этом сообщает столичный оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, также за сутки зарегистрирован 357 смертей от заболевания. 9 166 пациентов с выявленным ранее COVID-19 успешно завершили лечение и в течение последних суток выписались из больниц.

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Столица вновь стала лидером среди российских регионов по числу новых заболевших: в Москве зарегистрировано 7 704 пациента. На втором месте — Московская область, где зафиксировано 953 новых случая. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 862 случая заражения за сутки.

Также в первую десятку входят Нижегородская область (184), Бурятия (170), Воронежская область (165), Ростовская область (157), Свердловская область (136), Республика Крым (127) и Красноярский край (116).

При этом в девяти регионах число новых случаев заражения не превышает 10. Так, в Республике Адыгея и Республике Ингушетия заразились по 9 человек, в Северной Осетии-Алании и Чечне — по 8 человек. В Республике Тыва COVID-19 диагностирован у 7 человек. В Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 6 новых пациентов, а в Магаданской области — 5. В Чукотском автономном округе за минувшие сутки заразился 1 человек.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 5 208 687 человек. На сегодняшний день успешно завершить лечение удалось 4 801 335 пациентам с выявленным ранее COVID-19. Жертвами заболевания стали 126 430 россиян.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Автор: 13 июня 2021, 13:56 Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник

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