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Шоу-бизнес
Артисты опасаются новой вспышки коронавируса

Артисты опасаются новой вспышки коронавируса

Баста, Буйнов, Немоляева рассказали о последствиях заболевания.
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Александр Буйнов проведет объявленную нерабочей неделю в клинике. Артист заразился коронавирусной инфекцией. По словам врача, если бы Александр не сделал прививку, то последствия были бы куда серьезнее. Заболел певец из-за пренебрежения средствами индивидуальной защиты, что опасно для людей в возрасте. Сперва у Буйнова воспалилось ухо, а после заболело горло начался насморк. Также артист заявил, что после выписки сделает еще одну прививку и будет тщательнее следить за здоровьем.

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Также своим опытом поделился рэпер Баста. После перенесенного коронавируса он решился на прививку. Укол сделали лишь один раз, так как в организме артиста выработалось достаточное количество антител.

О вакцинации рассказала и Светлана Немоляева. По ее словам, в силу профессии ей необходима прививка.

"Я сделала прививку «Спутником». Во-первых, очень в это верю, считаю, что необходимо это делать. Во-вторых, я снимаюсь, выезжаю с гастролями, у нас в театре много народу. Мы ездили в Театр имени Миронова в Питер, которым руководил Рудольф Фурманов. И вот у него не было прививки, и он заболел коронавирусом. Четыре месяца он тяжело болел и скончался. Это ужасно", – призналась Светлана Немоляева.

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Примечательно, прививки сделали и многие другие артисты. Например, Чулпан Хаматова явилась в поликлинику вместе с дочерью Ариной. Также тщательно следят за здоровьем Егор Кончаловский, Арина Шарапова и Анна Нетребко.

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Александр Буйнов. Фото: Дни.ру
14 июня 2021, 03:53 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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