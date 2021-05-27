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Коронавирус
РФПИ и ЮНИСЕФ договорились о поставках вакцины "Спутник V"

РФПИ и ЮНИСЕФ договорились о поставках вакцины "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" есть уже в 40 странах мира, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявили о подписании соглашения на поставку 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины "Спутник V" для вакцинации 110 миллионов человек. Благодаря такому сотрудничеству будет удовлетворен спрос на вакцины по всему миру.

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Эффективность препарата "Спутник V" по результатам вакцинации составила 97,6%

Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны только после того, как "Спутник V" будет внесен в список продукции, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. Соответствующую заявку РФПИ отправил в ВОЗ в октябре 2020 года, ожидается решение учреждения.

Также фонд планирует обсудить с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации возможность включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX, вместе с которым ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года.

"РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран", – заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

В РФПИ напомнили, что эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%. Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду. В вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации. Это формирует более стойкий иммунитет. Также препарат безопасен и эффективен, не вызывает сильной аллергии.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 27 мая 2021, 19:39 Источник: Российский фонд прямых инвестиций ✓ Надежный источник

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