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Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V"

Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об одобрении вакцины "Спутник V" в Турции в рамках ускоренной процедуры. Препарат позволит спасти большое число жизней и сформировать долгосрочный иммунитет у населения.
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Турция стала 63-й страной, где одобрено применение российской вакцины. В РФПИ поприветствовали решение минздрава республики.

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Глава фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что "Спутник V" используется в десятках странах. Пост-вакционные исследования показали, что это самый безопасный и эффективный препарат против коронавируса, подчеркнул он.

"Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни», – добавил Дмитриев.

Ранее РФПИ договорился с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlaç о сотрудничестве в производстве "Спутник V". Выпуск планируется начать на нескольких предприятиях в ближайшие месяцы.

Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / www.globallookpress.com

"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса. По результатам исследований эффективность препарата составила 97,6%.

Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Безопасность и эффективность платформы подтверждена более чем 250 исследованиями.

Ранее о результатах использования "Спутник V" рассказали в Венгрии. Российская разработка показала лучшие результаты по безопасности и эффективности по сравнению с другими применяющимися в стране препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech.

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Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 17:08

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