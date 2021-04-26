В Венгрии отчитались об эффективности вакцины "Спутник V"

Первой страной Евросоюза, которая начала применять вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" стала Венгрия. У Министерства здравоохранения этого государства набралась статистика, которой венгерское правительство поделилось с миром.
Выяснилось, что "Спутник V" по сравнению с четырьмя другими применяющимися в Венгрии препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech – показывает лучшие результаты и по безопасности, и по эффективности. В некоторых случаях разрыв получается впечатляющим.
|Вакцина
|Число заразившихся на 100 тыс. вакцинированных
|Средняя смертность на 100 тыс. вакцинированных
|Уровень заражений по сравнению со "Спутником V"
|Уровень смертности по сравнению со "Спутником V"
|Спутник V
|95
|1
|-
|-
|AstraZeneca
|700
|7
|7x
|7x
|SinoPharm
|356
|16
|4x
|16x
|Moderna
|177
|20
|2x
|20x
|Pfizer/BioNTech
|555
|32
|6x
|32x
Обнародованные данные свидетельствуют о том, что уровень смертности на 100 тысяч привитых "Спутником V" пациентов меньше, чем среди людей, получивших укол другой вакцины, в 20-32 раз. Заражаются ковидом после прививки российским препаратом реже в два – шесть раз.
"Sinopharm лучше Pfizer, а "Спутник" лучше всех", – отмечал руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.
С такими словами он выступал еще 22 апреля, а последние статистические данные лишь подтвердили его правоту. Получается, что привитые Pfizer люди заражаются в шесть раз чаще, чем привитые "Спутником V". При этом уровень смертности у Pfizer выше в 32 раза. По сравнению с AstraZeneca после прививки Pfizer умирают в пять раз чаще.
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