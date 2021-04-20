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Коронавирус
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19

В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19

Появились свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки диагноз поставили жителям 83 регионов.
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Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за день выросло на 8 164. Менее половины из них – 12,6% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровел 9 631 человек. Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 379 пациентов.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Больше всего новых случаев (1 996) выявили в Москве. В первую пятерку регионов страны по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (687 случаев), Московская область (562 случая), Ростовская область (235 случаев) и Самарская область (190 случаев), передает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии коронавируса в России диагноз поставили 4,7 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,3 миллиона человек. За весь период было зафиксировано 106 307 летальных исходов. Страна находится на пятом месте в мире по числу заразившихся COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании двух "российских штаммов" коронавируса. Она отметила, что новые мутации не свойственны ни одному из вариантов, описанных иностранными специалистами. Штаммы получили названия "сибирский" и "северо-западный".

С 18 января 2021 года во всех регионах страны началась масштабная вакцинация от ковида. Россиянам сегодня доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 11:24 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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