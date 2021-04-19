В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В оперативном штабе рассказали, что 12,6% инфицированных не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели и покинули больницы 6 818 человек, скончались от осложнений, вызванных ковидом, 346 пациентов.
Тройка регионов с наибольшим числом больных осталась неизменной. Лидирует среди них по-прежнему Москва. Суточный прирост инфицированных в столице составил 2 279. Далее идут Санкт-Петербург и Подмосковье, где диагноз поставили 692 и 592 жителям соответственно.
Новые случаи подтвердили в 83 регионах России. Меньше всего заразившихся COVID-19 обнаружили в Еврейской автономной области, Республике Алтай и Республике Тыва. Как отметили в оперштабе, в этих трех регионах за прошедшие сутки выявили по одному случаю инфицирования.
Таким образом, с начала пандемии в стране заразились 4,71 миллиона граждан. Победили болезнь 4,33 миллиона россиян. Жертвами коронавируса нового типа стали 105,9 тысячи человек. Россия пока находится на пятом месте в списке стран, где подтвердили наибольшее количество случаев заболевания.
С конца прошлого года во всех регионах действует масочный режим. Россияне обязаны носить средства защиты в общественных местах – транспорте, магазинах, кинотеатрах и т.д. Также граждан просят не забывать о соблюдении социальной дистанции (1,5 метра).
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Религия и вера.
Натуся обрила яйца
Почему бы и нет
Надо ли пороть детей?
Смена религии
давно на электрический стул не сажали
хочешь убить врага, раскручивай его везде
Новости с юга