Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи

Число россиян, подхвативших инфекцию, за минувший день выросло на 8 995. Менее половины новых случаев – 13% – не имели клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 9 109 человек; скончались от осложнений, вызванных ковидом, 397 пациентов.
Пятерка регионов с наибольшим количеством зараженных осталась прежней: Москва (2 476 новых случаев), Санкт-Петербург (704 новых случая), Московская область (595 новых случаев), Ростовская область (242 новых случая) и Нижегородская область (219 новых случаев).
В оперативном штабе рассказали, что всего коронавирус в России подтвердили у 4,68 миллиона человек. Вылечились 4,31 миллиона граждан. С начала пандемии в стране зафиксировали 104,7 тысячи летальных исходов. Отметим, что сегодня страна находится на пятом месте по количеству инфицированных.
Граждан просят носить медицинские маски в общественных местах (транспорте, магазинах, аптеках, кинотеатрах, лифтах и т.д.) и соблюдать социальную дистанцию. Всем, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, следует оставаться дома и при ухудшении самочувствия вызывать врача.
С 18 января во всех регионах началась масштабная вакцинация. Россиянам сегодня доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Смена религии
Одна с тремя малышами
Оригинальная БК всегда лучше
Оригинальная БК всегда лучше