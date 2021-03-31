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Коронавирус
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи

Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи

Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, выросло за прошедший день. Оперативный штаб раскрыл подробности.
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Суточный прирост заразившихся в стране составил 8 275. Менее половины новых случаев – 12,9% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 10 176 человек, умерли 408 пациентов.

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 Коронавирус в России

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Лидером среди регионов по количеству инфицированных стала Москва. За минувший день в столице подтвердили 1 286 новых случаев заражения. Госпитализировали 821 человека. Вылечились и покинули больницы 1 537 горожан, скончались 53 пациента.

В первой пятерке также оказались Санкт-Петербург (715 случаев), Московская область (584 случая), Нижегородская область (283 случая) и Ростовская область (239 случаев). В оперштабе рассказали, что за сутки инфекцию выявили у жителей 85 регионов страны.

Таким образом, общее число россиян, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 4,54 миллиона. Победили болезнь 4,16 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 98 850 летальных исходов. Больше всего смертей от COVID-19 в Москве – 16 656.

С 18 января этого года во всех регионах была запущена масштабная вакцинация. Накануне в Министерство здравоохранения была подана заявка на регистрацию четвертого препарата от COVID-19 – "Спутник Лайт". Вакцину разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 11:06 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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