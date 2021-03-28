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Коронавирус
Путин объяснил отсутствие видео его вакцинации

Путин объяснил отсутствие видео его вакцинации

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23 марта президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. При этом он не стал звать журналистов и транслировать видео его вакцинации по всем федеральным телеканалам. У одних это вызвало уважение, у других – сомнение.
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Владимир Путин объяснил, почему не стал делать прививку от коронавируса в присутствии камер. По мнению российского президента, так поступили многие мировые лидеры. При этом он отметил, что не стоит превращать вакцинацию в показуху.

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Путин подчеркнул, что съемка вакцинации президентов от коронавируса еще ничего не гарантирует. Ведь вколоть можно все, что угодно, крове вакцины, в том числе и обычный физраствор.

"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — отметил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Президент России поделился впечатлениями от перенесенной прививки. По его словам, с вечера он положил градусник на тумбочку рядом с собой, а на следующий день чувствовал небольшую ломоту. Однако температура у него не повышалась.

Путин рассказал, что сделал одну из трех российских вакцин от коронавируса, но при этом название препарата он не стал называть. Стоит отметить, что через три недели Владимиру Путину предстоит пройти вторую часть вакцинации от ковида.

Напомним, на сегодняшний день Россия зарегистрировала три вакцины от коронавируса собственной разработки. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Стоит отметить, что людям старше 60 лет рекомендуется делать только первые две вакцины.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress. com
Автор: 28 марта 2021, 15:41 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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