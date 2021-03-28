Байден проигнорировал Зеленского на международном саммите

Иногда Украина выглядит как ребенок, который скачет возле взрослых и пытается хоть как-то привлечь к себе внимание. Но, похоже, взрослым сейчас не до нее. США не пригласили Украину на международный саммит по климату. Зеленский крайне расстроен таким положением дел.

Мероприятие посетят представители 40 государств, в том числе и российский лидер Владимир Путин. Глава администрации США Джо Байден пригласил на международный саммит по вопросам климата главу КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президентов Франции, Польши, премьера Канады многих других. Нет в этом списке только Владимира Зеленского, а значит, с его мнением никто не считается.



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Что уж говорить, на саммите будут даже лидеры таких, казалось бы, незначительных на международной арене государств как Бангладеш, Гана, Габон, Кения и Нигерия. Мероприятие состоится 23-24 апреля.

В последнее время складывается ощущение, что Байден намеренно игнорирует Зеленского. Стоит отметить что американский лидер даже не звонил своему украинскому коллеге.

Больше всего украинские власти расстраивает тот факт, что Байдена не останавливает даже открытая конфронтация с Путиным. Он хоть и назвал его "убийцей", над чем в Кремле только пошутили, но все равно позвал его на саммит, что означает продолжение двусторонних отношений. Чего не скажешь про Украину. В ее адрес Байден не демонстрирует ни негатива, ни позитива, то есть относится к ней так, как будто этой страны вообще нет на карте мира.

Американские СМИ тонко намекаю на то, что Зеленский еще недостаточно выслужился перед США. The Washington Post в одной из своих недавних статей упомянул Зеленского в контексте поддержки санкций США. В ней открытым текстом было сказано, что президент Украины "должен проявить большую преданность", приводит перевод "КП".

Всю эту ситуацию ярко описывает опус одного известного журналиста из Одессы Юрия Ткачева. Однажды он заявил, что "вазелин еще надо заслужить", а "Байден – строгий хозяин, с таким не забалуешь. Впрочем, политические украинцы только таких и уважают".