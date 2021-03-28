Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Воскресенье
28 марта
Лента новостей
15:41
Путин объяснил отсутствие видео его вакцинации
15:41
"Опять придется зарабатывать старческими шпагатами": вновь спутавшаяся с альфонсом Волочкова наступает на те же грабли
15:19
Зудина поведала о любовных похождениях сына Табакова
15:01
Байден проигнорировал Зеленского на международном саммите
14:41
"Совсем больные?": Валерию крепко приложили за методы воспитания ребенка
14:38
Политолог Кемени о положении Байдена: В США сейчас царит хаос
14:21
Должники по кредитам в России начнут жить по-новому с 1 апреля
14:14
Принц Уильям побил звезду Голливуда
13:58
"Ребята, вы идете глубоко!": Киркоров-старший страдает из-за связи сына с Бузовой
13:43
В Крыму отреагировали на заявление Киева о выдворении россиян
13:25
Рухнул потолок: Маленькие дети Диброва едва не слегли в могилу
13:20
"Остановитесь!": переделанную Собчак закидали камнями
12:59
Страшно смотреть: убитую вдову Грачевского на руках вынесли с вечера памяти режиссера
12:53
Шепелев впервые показал родившую возлюбленную
12:29
Озверевшая Тюльпанова набросилась на Кержакова: Есть заявление о побоях
12:22
Успенская потратила два миллиона на пластику
12:20
Эксперт Класковский о последствиях "оттепели" для Лукашенко: Систему может тряхнуть так, что она поползет по швам
12:15
Фото из операционной: каким стал отрезавший лишнюю кожу Морозов из "Кривого зеркала"
12:01
"Называют мамой": вскрылась семейная тайна Филиппа Киркорова
11:35
Грядут перемены: Орлова объявила о новом формате "Дома-2"
11:32
"Господь Всемогущий": показавшая невероятные умения Ходченкова довела до экстаза
10:54
Истыканную иглами Талызину вывезли на люди в инвалидной коляске
10:48
"Очень сильное кровотечение": мать прооперированной Волочковой схватилась за молитвенник после слов врача
10:42
"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни
10:26
Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником
08:03
Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа
06:00
"Кто-то хорошо платит": Варнаву раскритиковали за новую роль
03:54
Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей
02:02
"Время берет свое": Свинтившая из дома Тодоренко задумалась о разрыве с Топаловым
23:54
Сын Заворотнюк отказался от звездной фамилии
22:15
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка
20:06
"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой
18:00
"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех
17:52
Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую
17:30
Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин
17:25
"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева
17:25
Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2
16:47
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов
16:43
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
16:05
В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
Политика
Байден проигнорировал Зеленского на международном саммите

Байден проигнорировал Зеленского на международном саммите

Иногда Украина выглядит как ребенок, который скачет возле взрослых и пытается хоть как-то привлечь к себе внимание. Но, похоже, взрослым сейчас не до нее. США не пригласили Украину на международный саммит по климату. Зеленский крайне расстроен таким положением дел.
прочитано 741 раз

Мероприятие посетят представители 40 государств, в том числе и российский лидер Владимир Путин. Глава администрации США Джо Байден пригласил на международный саммит по вопросам климата главу КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президентов Франции, Польши, премьера Канады многих других. Нет в этом списке только Владимира Зеленского, а значит, с его мнением никто не считается.

ПО ТЕМЕ

Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик

Что уж говорить, на саммите будут даже лидеры таких, казалось бы, незначительных на международной арене государств как Бангладеш, Гана, Габон, Кения и Нигерия. Мероприятие состоится 23-24 апреля.

В последнее время складывается ощущение, что Байден намеренно игнорирует Зеленского. Стоит отметить что американский лидер даже не звонил своему украинскому коллеге.

Больше всего украинские власти расстраивает тот факт, что Байдена не останавливает даже открытая конфронтация с Путиным. Он хоть и назвал его "убийцей", над чем в Кремле только пошутили, но все равно позвал его на саммит, что означает продолжение двусторонних отношений. Чего не скажешь про Украину. В ее адрес Байден не демонстрирует ни негатива, ни позитива, то есть относится к ней так, как будто этой страны вообще нет на карте мира.

Американские СМИ тонко намекаю на то, что Зеленский еще недостаточно выслужился перед США. The Washington Post в одной из своих недавних статей упомянул Зеленского в контексте поддержки санкций США. В ней открытым текстом было сказано, что президент Украины "должен проявить большую преданность", приводит перевод "КП".

Всю эту ситуацию ярко описывает опус одного известного журналиста из Одессы Юрия Ткачева. Однажды он заявил, что "вазелин еще надо заслужить", а "Байден – строгий хозяин, с таким не забалуешь. Впрочем, политические украинцы только таких и уважают".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 15:01 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму

Эксперт пристыдил исполнительницу
Шоу-бизнес

Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Экс-супруга актера сильно изменилась
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой

Дочь звезды вывела наследниц в свет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+