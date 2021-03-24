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Коронавирус
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,8 тысячи

Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,8 тысячи

Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за сутки выросло. В оперативном штабе по мониторингу ситуации раскрыли подробности.
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За прошедший день в России подтвердили 8 861 новый случай. Менее половины из них – 12,2% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровело 10 355 граждан, умер 401 пациент.

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Лидером среди регионов по числу случаев стала Москва. В столице за сутки диагноз поставили 1 431 жителю. На второй строчке оказался Санкт-Петербург с 807 больными. Тройку замкнула Московская область, где обнаружили 535 заразившихся.

В первую десятку также попали Нижегородская (328 больных), Ростовская (238 больных), Воронежская (208 больных), Самарская (199 больных), Иркутская (175 больных), Саратовская (159 больных) и Свердловская (140 больных) области.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны. Меньше всего заразившихся в Ненецком (1 больной) и Чукотском (1 больной) автономных округах, а также Республике Тыва (1 больной).

Таким образом, общее число россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4,48 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,09 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 96,2 тысячи летальных исходов.

Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков рассказал, что он чувствует себя хорошо. Какую вакцину выбрал политик, не уточняется.

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Фото: Софья Сандурская /АГН Москва
Автор: 24 марта 2021, 11:15 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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