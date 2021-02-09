Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 февраля 2021 года

По словам Владимира Путина, Россия является лидером в создании вакцин от коронавируса. На данный момент в стране разработаны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Выход третьей вакцины в гражданский оборот ожидается в феврале 2021 года.
Также сообщается, что Минздрав РФ сократил число препаратов для лечения ковида – с шести до пяти. Ведомство исключило азитромицин. В списке остались фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный ИФН альфа и умифеновир.
Что касается ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, то в Подмосковье они почти все сняты. Глава региона Андрей Воробьев заявил: "Мы переходим в обычный штатный режим работы".
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