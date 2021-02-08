Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 февраля 2021 года

Но позитивные новости звучат и с других "фронтов" борьбы с ковидом. Екатеринбургские врачи из Госпиталя ветеранов открыли новый способ восстановления пациентов после инфекции COVID-19 с помощью барокамеры. В них подаётся кислород, который насыщает организм и приводит в норму функцию лёгких.
В то же время федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V", если он пройдёт регистрацию в Евросоюзе. 34-летний политик заявил, что в вопросе о прививке главное – её эффективность, безопасность и доступность, а не политические интриги и разногласия. Курц добавил, что если "Спутник" будет одобрен, то Австрия начнёт его производство на территории страны. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 943 724
- Умерли –
13 896
- Выздоровели – 847 822
Коронавирус в России
- Заболели –
3 967 281
- Умерли –
76 664
- Выздоровели –
3 456 210
Коронавирус в мире
- Заболели –
106 411 907
- Умерли –
2 322 102
- Выздоровели –76 504 456
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Люди со странностями.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Дети не стесняются отца.
Ната+Лиона+Мишелька=пидорасыыы!!!!
Давайте сыграем!