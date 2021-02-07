Впервые с октября: эпидемия коронавируса в России установила новый рекорд

За минувшую субботу в России выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19. Это стало самым низким показателям с 22 октября ушедшего 2020 года. В то же время справились с заболеванием и были выписаны из медучреждений 19 884 человека, однако 432 пациента скончались. Инфекция была выявлена во всех 85 регионах страны.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России сегодня достигло 3 967 281, выздоровевших – 3 456 210, а скончавшихся – 76 661 человек. В настоящее время ковидом болеют 434 410 жителей страны.
Самая напряженная эпидемиологическая обстановка в воскресенье наблюдается в Москве. В столице инфекцию подхватили 2028 человек, выздоровели 3 657 и умерли 64 человека. Всего в городе заразились 943 724 человека, 847 822 побороли болезнь и 13 896 скончались. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1 175 заболевших, 2 339 выписанных из больниц и 39 умерших пациентов.
Среди субъектов России, лидирующих по темпам распространения коронавируса в России сегодня также находятся Московская область (923 заражения за сутки), Нижегородская область (469 случаев), Свердловская область (313 случаев), Ростовская область (360 случаев), Воронежская область (370 случаев) и Красноярский край с 267 случаями заражения.
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