Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года

Последние новости о коронавирусе содержат как пугающие, так и обнадеживающие составляющие. С одной стороны, кажется, что наконец человечество вплотную подобралось к решению проблемы COVID-19. С другой, появляются сведения о вероятности возникновения новых болезней и мутаций уже существующих.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 957 996
- Умерли – 14 404
- Выздоровели – 871 836
Коронавирус в России
- Заболели – 4 086 090
- Умерли – 80 521
- Выздоровели – 3 607 036
Коронавирус в мире
- Заболели – 109 814 949
- Умерли – 2 422 722
- Выздоровели – 80 333 345
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