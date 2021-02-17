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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Как показывает статистика, количество новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Дают о себе знать и меры безопасности, и процесс вакцинации населения.
прочитано 277 раз

Последние новости о коронавирусе содержат как пугающие, так и обнадеживающие составляющие. С одной стороны, кажется, что наконец человечество вплотную подобралось к решению проблемы COVID-19. С другой, появляются сведения о вероятности возникновения новых болезней и мутаций уже существующих.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 957 996
  • Умерли – 14 404
  • Выздоровели – 871 836

Коронавирус в России

  • Заболели – 4 086 090
  • Умерли – 80 521
  • Выздоровели – 3 607 036

Коронавирус в мире

  • Заболели – 109 814 949
  • Умерли – 2 422 722
  • Выздоровели – 80 333 345

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Автор: 17 февраля 2021, 04:02
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Похитил Рождество: как COVID-19 испортил новогодние праздники в разных странах

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