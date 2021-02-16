Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 февраля 2021 года

Коронавирус в России переживается людьми, кажется, несколько проще и спокойнее, чем в некоторых других странах. Пока английские власти грозят своим гражданам тюремным заключением за попытку скрыть страну прибытия после зарубежного отдыха, в нашей стране упор делают на вакцинации.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 957 996
- Умерли – 14 404
- Выздоровели – 871 836
Коронавирус в России
- Заболели – 4 086 090
- Умерли – 80 521
- Выздоровели – 3 607 036
Коронавирус в мире
- Заболели – 109 537 764
- Умерли – 2 414 812
- Выздоровели – 79 752 500
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