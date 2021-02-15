Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 февраля 2021 года

Статистика новых случаев заражения ковидом в мире показывает, что болезнь все еще представляет угрозу. Это делает невозможным проведение массовых мероприятий, спонтанные путешествия и другие вещи, которые обычно ассоциируются с романтикой
Однако на время об этом необходимо забыть, уверены эксперты. Впрочем, строгость ограничений в каждой стране устанавливается индивидуально. В России большие надежды возлагают на эффективность вакцины "Спутник V".
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