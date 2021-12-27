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Коронавирус
Ракова рассказала о двухлетнем опыте борьбы Москвы с коронавирусом

Ракова рассказала о двухлетнем опыте борьбы Москвы с коронавирусом

За два года столице удалось сформировать две параллельные медицинские системы – "ковидную" и "классическую". Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Уходящий год показал, что созданная в Москве система борьбы с ковидом способна справляться с большими нагрузками, чем были в 2020 году, отметила заммэра.

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"Мы точно теперь уже видим, что созданная нами система борьбы с коронавирусом, включая временные госпитали, КТ-центры, маршрутизацию, технологию лечения, работает и может справляться с большими даже нагрузками, чем у нас были в 2020 году", – сказала Ракова.

По ее словам, за последние два года в Москве сформировались две параллельные медицинские системы. Одна заточена под борьбу с коронавирусной инфекций и включает в себя базовые корпуса больниц, резервные госпитали, временные редеры.

В пример заммэра привела больницу в Коммунарке. В предыдущие годы она не использовалась, а с началом пандемии сразу начала работать.

Вторая система – классические больницы. Они продолжают оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в необходимых объемах, подчеркнула Ракова.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Увеличивается объем высокотехнологической медицинской помощи. В 2021 году ее получили на 25 тысяч москвичей больше, чем в 2019-м.

Объемы онкологической помощи также растут. В уходящем году ее получили на 30% пациентов больше, чем в доковидном 2019-м, сообщила заместитель мэра.

Текущую ситуацию с коронавирусом в Москве Ракова назвала стабильной и благоприятной. Заболеваемость снижается на протяжении 7-8 недель, сказала заммэра в интервью РИА Новости.

"Поэтому на сегодняшний день вводить какие-то ограничения просто нет смысла", – уверена она.

Ракова отметила, что в лечении COVID-19 Москва применяет самые эффективные методы, включая плазму. В столице изучили исследование ВОЗ и пришли к выводу, что онао согласуется с мнением московских врачей об эффективности использовании плазмы на определенных стадиях болезни.

Москва продолжает внедрять инновации в лечение ковида. Новшество этого года – терапия вируснейтрализующими моноклональными антителами. Ракова уточнила, что ее получили 1200 человек – результаты очень хорошие.

Большую роль в борьбе с пандемией играет вакцинация. С помощью врачей поликлинического звена пропускная способность прививочных пунктов в Москве увеличена с 30 до 125 тысяч человек в день.

Ракова призналась, что ей сложно понять людей, которые сомневаются по поводу вакцинации. Она напомнила, что коронавирус быстро мутирует, новые штаммы порождают очередную волну заболеваемости, а вакцина прошла все клинические испытания по международным стандартам и дает защиту от COVID-19.

Московские центры вакцинации работают без выходных и праздников. Новогодние каникулы – хорошее время, чтобы привиться, считает заммэра.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ракова отметила тревожность ситуации с заболеваемостью детей. По мере появления новых штаммов несовершеннолетние все больше подвержены заражению.

"Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при уханьском штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьезной сопутствующей патологией", – рассказала заместитель мэра.

Говоря о модернизации первичного звена здравоохранения в Москве, Ракова уточнила, что за год капитальный ремонт завершился в 35 поликлиник. Из них 32 уже принимают пациентов, оставшиеся начнут после новогодних праздников. Сейчас идет ремонт еще 50 поликлиник.

Ракова сообщила, что в следующем году все детские поликлиники столицы перейдут на работу исключительно с электронной медицинской картой. Это упростит жизнь врачей и пациентов: картохранилища и бумажные карты с огромной кучей вклееных в них бумажек уйдут в прошлое.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 27 декабря 2021, 16:43 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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