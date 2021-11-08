Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Понедельник
8 ноября
Лента новостей
13:16
"Культурка низких смыслов": Будина взорвалась из-за откровенного разврата на сцене
13:11
Милохина и Медведеву погнали взашей из "Ледникового периода": Предательница и лизоблюд
13:08
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
12:44
Брошенная Ивлеева пускает слюни на фото Элджея после развода
12:35
"Удивительно": невестка показала неузнаваемую Фандеру в особый день
12:24
Вскрылись причины развода Кончаловского
12:16
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
11:59
"Не должна ни копейки": Успенской разрешили не платить алчному автору за хит "По полюшку"
11:55
Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость
11:55
В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек
11:53
"Гадина!": Разъяренная Долматова врезала подложившей свинью конкурентке
11:48
"Мой любимый мальчик!": Юлия Пересильд впервые за долгое время показала сына
11:26
"Я была изгоем": Варнава рассказала о тяжелом детстве
11:13
"Нет, я не справлюсь": Мария Куликова о тщетной борьбе с необычным синдромом
10:59
Покрылась шерстью и пошла пятнами: врачи исследуют кровь несчастной вдовы Этуша
10:53
Герман Греф рассказал о доступности жилья в России
10:38
Лолита влепила смачную пощечину Цекало: Не помню, с кем и что было
10:27
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
10:17
Что стало с первой женой Плющенко, которую он бросил на девятом месяце беременности
10:10
C канистрой под платьем и со спичками в руках: 81-летняя Максакова потрясла Москву
09:48
Россияне пожаловались на внезапное аннулирование QR-кодов
09:41
Ограничения в Москве: какие меры будут действовать с 8 ноября
09:33
Эрнст публично разнес создателей шоу "Игра" после гей-скандала: Ворованная программа
09:06
Предупреждение Путина спасло телеоператора от падения
08:45
Панайотов разрыдался из-за внезапного появления Началовой
08:41
Взбешенный Лазарев набросился на Баскова на глазах у всей страны: Без него было бы лучше!
06:34
Обвинившая подругу в воровстве Федосеева-Шукшина готовит план мести
04:31
Купившая роскошную квартиру у моря Макеева учит бедный народ зарабатывать
02:07
Климова показала редкое фото детей от разных мужчин: Каждая похожа на своего отца
00:12
Праздник Димитрия Солунского: традиции и приметы 8 ноября
22:16
"Убийцы!": напуганный Даня Милохин ответил на угрозы
20:17
Цой отчитала Рудковскую за жестокость в обращении с сыном: Пахать, работать, пыхтеть!
17:54
Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой
17:51
Не дал денег на косметику: дочь Мамаева стала называть папой чужого человека
17:41
Придет к власти по украинскому сценарию: арест Саакашвили назвали сакральной жертвой
17:41
"Кризис": Дакота ошарашила новостями о дочери
17:40
Звезда "Кухни" нанесла удар издевавшемуся над ней бывшему мужу
15:53
Номинант на "Грэмми" Теренс Уилсон умер из-за болезни
15:33
Певицу Дорофееву экстренно увезли в больницу
14:50
Разведенная Ивлеева уехала из России за новым мужчиной
14:43
К чему приведет приостановка военной миссии НАТО в России
14:31
Чехова показала огромную квартиру на 25 этаже: Ненавижу строить
14:10
Мишулина сделала признание о сложном детстве: Все оказалось иллюзией
13:48
Сестра назвала срок жизни Софии Ротару после новостей о болезни
13:48
"Думаешь, я дурачок?": Моргенштерн устроил публичные разборки
13:32
"Убить можно": Известная артистка не дает покоя Успенской из-за денег
13:07
Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек
13:03
"Так жить невозможно!": муж пожаловался на Лизу Боярскую
12:54
Сдавшаяся Бурковскому Пересильд призналась в ошибке
12:45
Тарасова встала на ноги после нескольких лет в инвалидном кресле
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оплеванная Бузова требует деньги с МХАТа: Буду решать с адвокатом
"Резня идет": Взвывшая от беззакония Шукшина призвала народ к ополчению
Изгнанная из МХАТа Бузова появилась на пороге другого театра
Долго ждали скорую помощь: потерявшую сознание Долину на руках унесли со сцены
Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек
Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек

В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.
прочитано 270 раз

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 39 400 новых случаев коронавируса. За те же 24 часа выздороветь успели 25 582 пациентов. Также в статистику попали данные о 1 190 летальных случаях.

ПО ТЕМЕ

Россияне пожаловались на внезапное аннулирование QR-кодов

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Больше всего заболевших коронавирусом регистрируется в Москве. Власти столицы отчитались о 4982 заболевших за сутки. На второе место антирейтинга росийских регионов по уровню заболеваемости поднялась Московская область. В Подмосковье число заразившихся за сутки составило 3429. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург, который пополнил официальную статистику 2597 новыми случаями.

В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 8 834 495 случаев коронавируса. Число выздоровевших пациентов за тот же срок оценивается в 7 587 560 человек. Также в статистику были вынесены данные о 248 004 летальных исходах.

Напомним, для борьбы с ростом темпов распространения коронавируса в России была объявлена нерабочая неделя. Властям в регионах были даны полномочия продлять этот режим в случае возникновения необходимости. В столице было принято решение этим правом не пользоваться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Автор: 8 ноября 2021, 11:55 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Так жить невозможно!": муж пожаловался на Лизу Боярскую

Максим Матвеев сделал откровенное признание
Шоу-бизнес

Валерия Леонтьева предупредили о смерти

Ясновидящая сделала страшное пророчество
Шоу-бизнес

Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек

У артиста трудности
Шоу-бизнес

Сестра назвала срок жизни Софии Ротару после новостей о болезни

Звезда не собирается умирать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году

Здоровье

В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек
Россияне пожаловались на внезапное аннулирование QR-кодов
Ограничения в Москве: какие меры будут действовать с 8 ноября
В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+