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Коронавирус
Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах

Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах

По данным источника в транспортной отрасли, нововведение стартует с середины ноября.
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Российские власти обсуждают введение qr-кодов для пассажиров поездов и самолетов. По имеющейся информации, нововведение собираются осуществить в два шага.

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По одной версии, новшество стартует с середины этого месяца: транспортные компании заставят проверять электронные сертификаты граждан. Исключением будут лишь медотводы. По другим данным, проверка qr-кодов на поездах и электричках начнется с января 2022 года, чтобы успеть настроить систему.

Также известно, что позже система станет более жесткой. Qr-коды станут проверять уже при оформлении и покупке билетов по Сети или в офлайн-формате.

Как писали "Дни.ру", за минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 38 058 новых случаев ковида. Выздоровели 34 565 пациентов. Смертей заболевших коронавирусом граждан насчитано 1 239. Ранее стало известно, что в Москве почти пять миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Они сделали прививку первым и вторым компонентом.

В Оперативном штабе заявили, что для победы над пандемией есть один путь. Имеется в виду вакцинация. В нашей стране уже долгое время идет соответствующая кампания. При этом всегда есть возможность поучаствовать в ней более активно.

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Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 15:38 Источник: Телеграм-канал Baza • Требует проверки
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Василий
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